19 некоммерческих организаций получили президентские гранты

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Фонд президентских грантов подвел итоги конкурса поддержки проектов НКО. 19 некоммерческих организаций Кировской области получат деньги на реализацию своих идей. Что предложили кировчане?Сортировать мусор - это выгодно. Отходы можно отправить на переработку, а на эти деньги благоустроить, например, свой двор. Проект "Экососеди" за авторством кировчанки Анастасии Скурихиной, научит земляков грамотно обращаться с мусором. На эти цели Фонд президентских грантов выделил девушке без малого миллион рублей.Президентские деньги пойдут на зарплату сотрудникам фонда Анастасии Скурихиной, помощь волонтерам, транспортные расходы и другое. Вся выгода от продажи и переработки мусора достанется жителям. В проекте "Экососеди" уже готовы участвовать 20-ть дворов. Осталось место еще для 12-ти.Общественная организация родителей детей-инвалидов "Дорогою добра" выиграла грант в размере более миллиона трёхсот тысяч. Эти деньги направят на обучение будущих медиков.Анастасия Козлова учится на пятом курсе медуниверситета. Она среди тех, кто уже записался на семинары. На ее взгляд, в вузе внимания к таким детям уделяется мало. Всего несколько часов за все время обучения.Пройти курсы повышения квалификации должны 10 групп студентов. Грантовая программа рассчитана на один учебный год.Теория будет преподаваться на базе медуниверситета, а практические навыки студенты получат на базе центра "Дорогою добра".