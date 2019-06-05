ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня пятница

07 июня 2019г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 65.2340
EURO: 73.2708
Погода в городе Кирове:
утром:  +16...+18°C
днём:  +23...+25°C
Добавить в избранное
Новости / Общество

19 некоммерческих организаций получили президентские гранты

Вчера, 17:30 | Просмотров: 193 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
Поделиться новостью:
Фонд президентских грантов подвел итоги конкурса поддержки проектов НКО. 19 некоммерческих организаций Кировской области получат деньги на реализацию своих идей. Что предложили кировчане?

Сортировать мусор - это выгодно. Отходы можно отправить на переработку, а на эти деньги благоустроить, например, свой двор. Проект "Экососеди" за авторством кировчанки Анастасии Скурихиной, научит земляков грамотно обращаться с мусором. На эти цели Фонд президентских грантов выделил девушке без малого миллион рублей.

19 некоммерческих организаций получили президентские грантыАНАСТАСИЯ СКУРИХИНА, ДИРЕКТОР ФОНДА "ЗЕМЛЯ ЖИЗНИ", ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ:
«Чтобы смотивировать людей заниматься раздельным сбором. Они будут собирать вторсырье, мы будем помогать его реализовывать. На собранные средства люди будут покупать саженцы, либо карусели».

Президентские деньги пойдут на зарплату сотрудникам фонда Анастасии Скурихиной, помощь волонтерам, транспортные расходы и другое. Вся выгода от продажи и переработки мусора достанется жителям. В проекте "Экососеди" уже готовы участвовать 20-ть дворов. Осталось место еще для 12-ти.

АНАСТАСИЯ СКУРИХИНА, ДИРЕКТОР ФОНДА "ЗЕМЛЯ ЖИЗНИ", ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ:
«Смысл проектов в том, что мусор меняем на деревья».

Общественная организация родителей детей-инвалидов "Дорогою добра" выиграла грант в размере более миллиона трёхсот тысяч. Эти деньги направят на обучение будущих медиков.

19 некоммерческих организаций получили президентские грантыЕЛЕНА ЛЯНГУЗОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ С ОСОБЕННОСТЯМИ РАЗВИТИЯ "ДОРОГОЮ ДОБРА":
«Обучить студентов медиков, студентов нашего медицинского вуза основам общения с детьми с особенностями развития. Как взаимодействовать с ними. Как можно поговорить с неговорящим ребенком, как взаимодействовать с ребенком с расстройством аутистического спектра».

Анастасия Козлова учится на пятом курсе медуниверситета. Она среди тех, кто уже записался на семинары. На ее взгляд, в вузе внимания к таким детям уделяется мало. Всего несколько часов за все время обучения.

19 некоммерческих организаций получили президентские грантыАНАСТАСИЯ КОЗЛОВА, СТУДЕНТКА:
«Работая в медицинских организациях на старших курсах, мы сталкиваемся с тем, что ни врачи, ни средний медицинский персонал они не умеют общаться с такими детьми. Это трудности в постановке диагноза».

Пройти курсы повышения квалификации должны 10 групп студентов. Грантовая программа рассчитана на один учебный год.

19 некоммерческих организаций получили президентские грантыДЕНИС МАЛЬЦЕВ, ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ КГМУ:
«У нас запланировано, что в обучении примет участие 400 студентов 100 врачей и преподавателей государственного медицинского университета».

Теория будет преподаваться на базе медуниверситета, а практические навыки студенты получат на базе центра "Дорогою добра".


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

В Кирове задержали 32-летнюю женщину, подозреваемую в кражу детского велосипеда.

13:27 06.06.2019


В Кирове задержали 32-летнюю женщину, подозреваемую в кражу детского велосипеда.

В Слободском районе ищут двух мужчин, подозреваемых в краже сотового телефона.

13:22 06.06.2019


В Слободском районе ищут двух мужчин, подозреваемых в краже сотового телефона.

На улице Воровского "Лада Калина" столкнулась с «Мицубиси-Галант».

11:50 06.06.2019


На улице Воровского "Лада Калина" столкнулась с «Мицубиси-Галант».

В Корчемкино водитель «Грейт-Волл» сбила пешехода.

11:46 06.06.2019


В Корчемкино водитель «Грейт-Волл» сбила пешехода.

В Кирове девушка на «Пежо» врезалась в «Мицубиси».

11:29 06.06.2019


В Кирове девушка на «Пежо» врезалась в «Мицубиси».

В Ганино водитель иномарки сбил 10-летнего велосипедиста.

11:24 06.06.2019


В Ганино водитель иномарки сбил 10-летнего велосипедиста.

В Кировской области количество пострадавших от клещей превысило 5 тысяч человек.

15:28 05.06.2019


В Кировской области количество пострадавших от клещей превысило 5 тысяч человек.

Все новости

Вести. Кировская область

19 некоммерческих организаций получили президентские гранты

17:30 06.06.2019


19 некоммерческих организаций получили президентские гранты

В Кирове более трех тысяч малышей остались без мест в детских садах

17:29 06.06.2019


В Кирове более трех тысяч малышей остались без мест в детских садах

Лагерь с дневным пребыванием детей в школе № 16 города Кирова

15:04 06.06.2019


Лагерь с дневным пребыванием детей в школе № 16 города Кирова

В УМВД рассказали, как получить загранпаспорт без лишних проволочек

15:01 06.06.2019


В УМВД рассказали, как получить загранпаспорт без лишних проволочек

На улице Грибоедова детская площадка соседствует с полусгоревшими домами

11:33 06.06.2019


На улице Грибоедова детская площадка соседствует с полусгоревшими домами

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

19 некоммерческих организаций Кировской области получат президентские гранты.

05.06.2019


19 некоммерческих организаций Кировской области получат президентские гранты.

В Кирове прошел семинар «Как получить грант Президента РФ на реализацию социального проекта»

19.02.2018


В Кирове прошел семинар «Как получить грант Президента РФ на реализацию социального проекта»

С 1 сентября 2015 студенты РФ будут получать президентские гранты.

10.12.2014


С 1 сентября 2015 студенты РФ будут получать президентские гранты.

Несколько крупных некоммерческих организаций поделились успехами грантовых программ

26.04.2018


Несколько крупных некоммерческих организаций поделились успехами грантовых программ

Завершился ремонт в помещении центра «Дорогою добра»

23.08.2018


Завершился ремонт в помещении центра «Дорогою добра»

На базе центра "Дорогою добра" появится федеральная стажировочная площадка

21.06.2017


На базе центра "Дорогою добра" появится федеральная стажировочная площадка

Популярные новости

На Дне города в Кирове выступят МакSим, «Burito» и Юлиана Караулова.

03.06.2019


На Дне города в Кирове выступят МакSим, «Burito» и Юлиана Караулова.

Великорецкий крестный ход отправился в путь

03.06.2019


Великорецкий крестный ход отправился в путь

В Кировской области во время грозы погибла 14-летняя девочка.

31.05.2019


В Кировской области во время грозы погибла 14-летняя девочка.

В Кирове задержаны врач-терапевт и фельдшер скорой помощи, подозреваемые в разбое.

29.05.2019


В Кирове задержаны врач-терапевт и фельдшер скорой помощи, подозреваемые в разбое.

Кировчане отметили День пограничника

28.05.2019


Кировчане отметили День пограничника

Великорецкий крестный ход в Загарье

04.06.2019


Великорецкий крестный ход в Загарье

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх