19 некоммерческих организаций получили президентские гранты
Сортировать мусор - это выгодно. Отходы можно отправить на переработку, а на эти деньги благоустроить, например, свой двор. Проект "Экососеди" за авторством кировчанки Анастасии Скурихиной, научит земляков грамотно обращаться с мусором. На эти цели Фонд президентских грантов выделил девушке без малого миллион рублей.
АНАСТАСИЯ СКУРИХИНА, ДИРЕКТОР ФОНДА "ЗЕМЛЯ ЖИЗНИ", ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ:
«Чтобы смотивировать людей заниматься раздельным сбором. Они будут собирать вторсырье, мы будем помогать его реализовывать. На собранные средства люди будут покупать саженцы, либо карусели».
Президентские деньги пойдут на зарплату сотрудникам фонда Анастасии Скурихиной, помощь волонтерам, транспортные расходы и другое. Вся выгода от продажи и переработки мусора достанется жителям. В проекте "Экососеди" уже готовы участвовать 20-ть дворов. Осталось место еще для 12-ти.
АНАСТАСИЯ СКУРИХИНА, ДИРЕКТОР ФОНДА "ЗЕМЛЯ ЖИЗНИ", ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ:
«Смысл проектов в том, что мусор меняем на деревья».
Общественная организация родителей детей-инвалидов "Дорогою добра" выиграла грант в размере более миллиона трёхсот тысяч. Эти деньги направят на обучение будущих медиков.
ЕЛЕНА ЛЯНГУЗОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ С ОСОБЕННОСТЯМИ РАЗВИТИЯ "ДОРОГОЮ ДОБРА":
«Обучить студентов медиков, студентов нашего медицинского вуза основам общения с детьми с особенностями развития. Как взаимодействовать с ними. Как можно поговорить с неговорящим ребенком, как взаимодействовать с ребенком с расстройством аутистического спектра».
Анастасия Козлова учится на пятом курсе медуниверситета. Она среди тех, кто уже записался на семинары. На ее взгляд, в вузе внимания к таким детям уделяется мало. Всего несколько часов за все время обучения.
АНАСТАСИЯ КОЗЛОВА, СТУДЕНТКА:
«Работая в медицинских организациях на старших курсах, мы сталкиваемся с тем, что ни врачи, ни средний медицинский персонал они не умеют общаться с такими детьми. Это трудности в постановке диагноза».
Пройти курсы повышения квалификации должны 10 групп студентов. Грантовая программа рассчитана на один учебный год.
ДЕНИС МАЛЬЦЕВ, ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ КГМУ:
«У нас запланировано, что в обучении примет участие 400 студентов 100 врачей и преподавателей государственного медицинского университета».
Теория будет преподаваться на базе медуниверситета, а практические навыки студенты получат на базе центра "Дорогою добра".
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