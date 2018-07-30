Здание школы в Шутовщине - серьезный повод для беспокойства местных жителей
О том, что это школа можно догадаться только по фасаду. Она сейчас больше подходит на здание из мертвого города. Окна заколочены, повсюду мусор, из-под асфальта пробивается борщевик. Внутри тоже разруха. И нет ничего удивительного, что она притягивает к себе людей.
ОКСАНА МАЗИТОВА, ЖИТЕЛЬНИЦА ДЕРЕВНИ ШУТОВЩИНА:
ОКСАНА МАЗИТОВА, ЖИТЕЛЬНИЦА ДЕРЕВНИ ШУТОВЩИНА:
«Контроля нет со стороны собственника и в результате вытащили и разбили ртутные лампы. У нас тут деревня, клуб рядом, жилые дома. Вот вся эта ртуть она концентрируется в почве и попадает затем в воду».
Школа выехала из здания около 10 лет назад. Администрация Кирово-Чепецкого района безвозмездно передала его городу. Вторую жизнь сулил планируемый недалеко к постройке коттеджный поселок. Но он так и остался на бумаге. Поэтому, объект пришлось законсервировать.
Но как видно, это не стало преградой для его посещения. О возникшей проблеме жители деревни рассказали ОНФ. Его активисты сделали запрос в городскую администрацию. Там в срок до 6 июня уведомили о приезде специалистов, чтобы осмотреть здание и, при необходимости, принять меры к дополнительной консервации. По ртутным лампам обращение ушло к региональному оператору.
ЛЮБОВЬ ПЕШНИНА, АКТИВИСТ ОНФ:
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