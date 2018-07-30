Здание школы в Шутовщине - серьезный повод для беспокойства местных жителей

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«Местные жители тут подъезжают и рамы вытаскивают. Потом, тут два въезда в школу, висели цепочки, чтобы машины сюда не могли заезжать, сейчас их сняли».

«Пока что мы слышим одни обещания. Потому что, данный объект, безусловно, был хорош, если бы мы его 5 лет назад начали восстанавливать, то не было бы серьезных затрат. Протекающая крыша наносит ежегодный урон».

Школа в деревне Шутовщина уже около года предмет особого беспокойства местных жителей. Проходя мимо нее, они видят удручающую картину, которую не в силах исправить. О поступившем тревожном сигнале материал Романа Четверикова.О том, что это школа можно догадаться только по фасаду. Она сейчас больше подходит на здание из мертвого города. Окна заколочены, повсюду мусор, из-под асфальта пробивается борщевик. Внутри тоже разруха. И нет ничего удивительного, что она притягивает к себе людей.Магнитом к этому месту тянет и детей. Но они выбрали другой привлекательный объект, оставшийся после закрытия школы. Подростки приходят за ним в любое время суток. Вход для них сюда свободный.Школа выехала из здания около 10 лет назад. Администрация Кирово-Чепецкого района безвозмездно передала его городу. Вторую жизнь сулил планируемый недалеко к постройке коттеджный поселок. Но он так и остался на бумаге. Поэтому, объект пришлось законсервировать.Но как видно, это не стало преградой для его посещения. О возникшей проблеме жители деревни рассказали ОНФ. Его активисты сделали запрос в городскую администрацию. Там в срок до 6 июня уведомили о приезде специалистов, чтобы осмотреть здание и, при необходимости, принять меры к дополнительной консервации. По ртутным лампам обращение ушло к региональному оператору.Какова в дальнейшем будет судьба заброшенного здания, сегодня точно сказать никто не может. Но контроль за ситуацией со стороны Общероссийского народного фронта останется. Как и у местного населения, чтобы бывшая школа не стала проходным двором.