Завершился всероссийский чемпионат по компьютерному многоборью

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«Мы рады, что люди интересуются не только вышиванием, но и развивают свои способности в IT-технологиях».

«Радуешься, что растет достойная смена».

«Очень сильная конкуренция, люди такие продвинутые, я даже не ожидала, самое главное теперь муж гордиться мной будет еще больше».

Стали известны имена самых продвинутых пенсионеров страны! В Кирове подвели итоги Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью.На такие житейские вопросы предстояло ответить командам-участникам. Два поколения соревнуются в правовой грамотности, разумеется, не без помощи современных технологий. За все годы проведения чемпионата, то есть за 9 лет, студенты не побеждали ни разу.Студенты и не думали подыгрывать старшему поколению. В честной борьбе они вырвались вперед, но это ничуть не омрачило настроения их соперникам.Но самый волнительный момент чемпионата - еще впереди.В Кукольном театре с минуты на минуту назовут имена победителей Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью. За звание сильнейших боролись полторы сотни пенсионеров. Не могли не отметить самых возрастных участников чемпионата.Специальный приз Губернатора достался представителям Чукотки, которые преодолели более 9 тысяч километров. В личном первенстве победу одержала участница из Подмосковья.Серебряным и золотым медалистом одновременно стал наш земляк, житель деревни Мосуны Сергей Смусь. Он занял второе место в личном первенстве, и первое - в общекомандном.Чемпионат стал для участников скорее праздником, чем соревнованием. Многие уезжают из Кирова, полные впечатлений и новых знакомств.