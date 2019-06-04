Завершился всероссийский чемпионат по компьютерному многоборью
На такие житейские вопросы предстояло ответить командам-участникам. Два поколения соревнуются в правовой грамотности, разумеется, не без помощи современных технологий. За все годы проведения чемпионата, то есть за 9 лет, студенты не побеждали ни разу.
ЕЛИСЕЙ СЕДЕЕВ, СТУДЕНТ:
ТАТЬЯНА ШИШКИНА, УЧАСТНИЦА ЧЕМПИОНАТА (САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ):
В Кукольном театре с минуты на минуту назовут имена победителей Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью. За звание сильнейших боролись полторы сотни пенсионеров. Не могли не отметить самых возрастных участников чемпионата.
Специальный приз Губернатора достался представителям Чукотки, которые преодолели более 9 тысяч километров. В личном первенстве победу одержала участница из Подмосковья.
ОЛЬГА СЕРГЕЕВА, ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА ЧЕМПИОНАТА (Г. ЭЛЕКТРОСТАЛЬ):
СЕРГЕЙ СМУСЬ, ПОБЕДИТЕЛЬ ЧЕМПИОНАТА (КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ):
«Вон дети, внуки, поддерживают: звонят, смотрят, внук сидел меня смотрел, кричал, переживал».
ЕЛЕНА БИЗИМОВА, ПОБЕДИТЕЛЬ ЧЕМПИОНАТА (КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ):
«Я думаю, это очередная ступенька к очередным победам».
Чемпионат стал для участников скорее праздником, чем соревнованием. Многие уезжают из Кирова, полные впечатлений и новых знакомств.
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