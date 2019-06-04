ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня суббота

08 июня 2019г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 65.0395
EURO: 73.2605
Погода в городе Кирове:
ночью:  +8...+10°C
утром:  +17...+19°C
Добавить в избранное
Новости / Общество

Завершился всероссийский чемпионат по компьютерному многоборью

Вчера, 10:55 | Просмотров: 161 | Автор: Анастасия Елсукова | Версия для печати
Поделиться новостью:
Стали известны имена самых продвинутых пенсионеров страны! В Кирове подвели итоги Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью.

На такие житейские вопросы предстояло ответить командам-участникам. Два поколения соревнуются в правовой грамотности, разумеется, не без помощи современных технологий. За все годы проведения чемпионата, то есть за 9 лет, студенты не побеждали ни разу.

Завершился всероссийский чемпионат по компьютерному многоборьюЕЛИСЕЙ СЕДЕЕВ, СТУДЕНТ:
«Мы рады, что люди интересуются не только вышиванием, но и развивают свои способности в IT-технологиях».
 
 
Студенты и не думали подыгрывать старшему поколению. В честной борьбе они вырвались вперед, но это ничуть не омрачило настроения их соперникам.

Завершился всероссийский чемпионат по компьютерному многоборьюТАТЬЯНА ШИШКИНА, УЧАСТНИЦА ЧЕМПИОНАТА (САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ):
«Радуешься, что растет достойная смена».
 
 
Но самый волнительный момент чемпионата - еще впереди.

В Кукольном театре с минуты на минуту назовут имена победителей Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью. За звание сильнейших боролись полторы сотни пенсионеров. Не могли не отметить самых возрастных участников чемпионата.

Специальный приз Губернатора достался представителям Чукотки, которые преодолели более 9 тысяч километров. В личном первенстве победу одержала участница из Подмосковья.

Завершился всероссийский чемпионат по компьютерному многоборьюОЛЬГА СЕРГЕЕВА, ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА ЧЕМПИОНАТА (Г. ЭЛЕКТРОСТАЛЬ):
«Очень сильная конкуренция, люди такие продвинутые, я даже не ожидала, самое главное теперь муж гордиться мной будет еще больше».
 
 
Серебряным и золотым медалистом одновременно стал наш земляк, житель деревни Мосуны Сергей Смусь. Он занял второе место в личном первенстве, и первое - в общекомандном.

Завершился всероссийский чемпионат по компьютерному многоборьюСЕРГЕЙ СМУСЬ, ПОБЕДИТЕЛЬ ЧЕМПИОНАТА (КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ):
«Вон дети, внуки, поддерживают: звонят, смотрят, внук сидел меня смотрел, кричал, переживал».

Завершился всероссийский чемпионат по компьютерному многоборьюЕЛЕНА БИЗИМОВА, ПОБЕДИТЕЛЬ ЧЕМПИОНАТА (КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ):
«Я думаю, это очередная ступенька к очередным победам».

Чемпионат стал для участников скорее праздником, чем соревнованием. Многие уезжают из Кирова, полные впечатлений и новых знакомств.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

В Лянгасово 2-летний ребенок выпал из окна многоэтажного дома.

15:29 07.06.2019


В Лянгасово 2-летний ребенок выпал из окна многоэтажного дома.

В Слободском районе нашли пропавшую без вести 16-летнюю девушку.

15:16 07.06.2019


В Слободском районе нашли пропавшую без вести 16-летнюю девушку.

Жд переезды на перегоне Лянгасово-Поздино временно закроют для движения автотранспорта.

14:56 07.06.2019


Жд переезды на перегоне Лянгасово-Поздино временно закроют для движения автотранспорта.

Жительница Кирова перевела мошенникам 250 тысяч рублей за "избавление от порчи".

14:48 07.06.2019


Жительница Кирова перевела мошенникам 250 тысяч рублей за "избавление от порчи".

На улице Карла Маркса иномарка сбила мотоциклиста.

14:37 07.06.2019


На улице Карла Маркса иномарка сбила мотоциклиста.

В центре Кирова столкнулись «Шевроле-Ланос» и «ИЖ-2126».

14:35 07.06.2019


В центре Кирова столкнулись «Шевроле-Ланос» и «ИЖ-2126».

На улице Воровского иномарка сбила 38-летнего велосипедиста.

14:32 07.06.2019


На улице Воровского иномарка сбила 38-летнего велосипедиста.

Все новости

Вести. Кировская область

Великорецкий крестный ход 2019

17:48 07.06.2019


Великорецкий крестный ход 2019

Дизайнер из Кирова оживил мертвую деревню

17:12 07.06.2019


Дизайнер из Кирова оживил мертвую деревню

Завершился всероссийский чемпионат по компьютерному многоборью

10:55 07.06.2019


Завершился всероссийский чемпионат по компьютерному многоборью

Здание школы в Шутовщине - серьезный повод для беспокойства местных жителей

10:52 07.06.2019


Здание школы в Шутовщине - серьезный повод для беспокойства местных жителей

На берегу реки Великой состоялись главные торжества Великорецкого крестного хода

10:51 07.06.2019


На берегу реки Великой состоялись главные торжества Великорецкого крестного хода

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Киров встречает участников Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров

04.06.2019


Киров встречает участников Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров

В Кирове проходит чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров

05.06.2019


В Кирове проходит чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров

Чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров

04.09.2015


Чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров

В Кирове прошел областной чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров

25.05.2016


В Кирове прошел областной чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров

В Кирове пройдет IX Всероссийский чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров.

15.11.2018


В Кирове пройдет IX Всероссийский чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров.

В Кирове прошел чемпионат по компьютерному многоборью

10.05.2017


В Кирове прошел чемпионат по компьютерному многоборью

Популярные новости

На Дне города в Кирове выступят МакSим, «Burito» и Юлиана Караулова.

03.06.2019


На Дне города в Кирове выступят МакSим, «Burito» и Юлиана Караулова.

Великорецкий крестный ход отправился в путь

03.06.2019


Великорецкий крестный ход отправился в путь

В Кирове более трех тысяч малышей остались без мест в детских садах

06.06.2019


В Кирове более трех тысяч малышей остались без мест в детских садах

В Кировской области во время грозы погибла 14-летняя девочка.

31.05.2019


В Кировской области во время грозы погибла 14-летняя девочка.

В Кирове задержаны врач-терапевт и фельдшер скорой помощи, подозреваемые в разбое.

29.05.2019


В Кирове задержаны врач-терапевт и фельдшер скорой помощи, подозреваемые в разбое.

Кировчане отметили День пограничника

28.05.2019


Кировчане отметили День пограничника

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх