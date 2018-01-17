Жд переезды на перегоне Лянгасово-Поздино временно закроют для движения автотранспорта.

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С 9 по 12 июня 2019 года на переездах будут проводиться ремонтные работы.

Движение для автотранспорта будет закрыто с 16-ти часов на переезде 942 км: Ленинский район г. Кирова, дорога на деревню Боровики и садовое общество «Локомотив».

Также невозможно будет проехать через переезд 945 км перегона Лянгасово - Поздино: село Пасегово Кирово-Чепецкого района.

Продолжительность работ ежедневно составит по 16 часов.

Машины экстренных служб будут пропускаться через жд переезды в оперативном режиме