Поделиться новостью:

«Стены из глины, иллюминатор из липы - этот звездолет как будто бы прилетел к нам из далекого прошлого, чтобы рассказать о древних технологиях, которые использовали наши предки, а мы сегодня, к сожалению, забыли».

«В городе, когда такая сутолока, много энергии сплетается, много грязи и хочется от этого освободиться, чтобы остаться наедине с природой и творить один на один, получать информацию, знания и их перерабатывать и снова людям дарить в творческом языке».

Дизайнер из Кирова оживил мертвую деревню. Несколько лет назад Сергею Саранскому захотелось творить на природе, и он не побоялся сменить городскую квартиру на рубленный сельский дом. В гостях у мастера в деревне Тайник побывала Юлия Шалаева.Чтобы оборудовать свою мастерскую Сергей Саранский переехал из города в деревню. Это было девять лет назад. С собой привез жену и множество разных деревяшек. Сейчас Сергей доволен своим творческим пространством - есть куда складывать материал и самое главное - где его добывать.Сергей по образованию профессиональный дизайнер. В свое время он закончил Вятское художественное училище. Проектировал и строил деревянные дома, создавал авторскую мебель. В какой-то момент в городе художнику стало тесно - потянуло на природу. Место, где жить нашел в Верхошижемском районе. Когда-то мертвая деревня Тайник с легкой руки Сергея обросла сказочными домиками и строениями. Вот один из них - называется "Воронье крыло". Внутри светло, уютно и пахнет деревом. Из этого живого материала здесь сделано все - стены, мебель, люстры, домашний декор. Вот, например столик, созданный по авторской "цветочной" технологии.У Сергея свое, особое отношение к дереву. Мастер отталкивается от изначальной формы и рисунка, стараясь ничего не менять. В материале он ценит то, что создала природа - её извилистые линии и замысловатые узоры.Тяжеловесные стулья из цельных пней - можно сказать визитная карточка мастера. Причудливые табуреты, кресла и диваны стоят повсюду, ожидая просушки. В Тайнике Сергей создал свой мир - неповторимый и очень личный. Здесь, в тишине, среди деревьев он почувствовал свободу и понял, что может творить без ограничений. Однажды мастер задумал построить дом-звездолет. Восьмиугольная форма, как тарелка, каркас из бревен, а вместо утеплителя саманные кирпичи.Пол в этом необычном доме выложен из спилов дерева, вся мебель из пней и корней. На втором этаже под сводами купольной крыши "место силы", где можно получить новое знание о мироздании.Своим появлением Сергей вдохнул жизнь в это место. В Тайник стали приезжать люди, несколько семей осталось здесь, и живут постоянно.В планах у Сергея оживить как можно больше старых деревьев и пеньков, дать им вторую жизнь. И возможно уже завтра в самом обычном спиле он вновь увидит чей-то образ и в Тайнике появится новый сказочный объект.