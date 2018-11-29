Дизайнер из Кирова оживил мертвую деревню
СЕРГЕЙ САРАНСКИЙ, ДИЗАЙНЕР:
«Вот святая святых - наша мастерская. 400 кв. м. полезной площади. Тут хранятся и дожидаются своего часа всякие материалы живые разных пород - коренья, палочки, коряжицы, спильчики».
Чтобы оборудовать свою мастерскую Сергей Саранский переехал из города в деревню. Это было девять лет назад. С собой привез жену и множество разных деревяшек. Сейчас Сергей доволен своим творческим пространством - есть куда складывать материал и самое главное - где его добывать.
- Вот, например, осина. Просто пилил дрова, красивая смотрю юбочка. Сделал столик.
Сергей по образованию профессиональный дизайнер. В свое время он закончил Вятское художественное училище. Проектировал и строил деревянные дома, создавал авторскую мебель. В какой-то момент в городе художнику стало тесно - потянуло на природу. Место, где жить нашел в Верхошижемском районе. Когда-то мертвая деревня Тайник с легкой руки Сергея обросла сказочными домиками и строениями. Вот один из них - называется "Воронье крыло". Внутри светло, уютно и пахнет деревом. Из этого живого материала здесь сделано все - стены, мебель, люстры, домашний декор. Вот, например столик, созданный по авторской "цветочной" технологии.
- То есть спилы такой колбаской режутся наискосок. Получаются лепесточки разной длины, потом это все сводится, склеивается и получается цветок.
У Сергея свое, особое отношение к дереву. Мастер отталкивается от изначальной формы и рисунка, стараясь ничего не менять. В материале он ценит то, что создала природа - её извилистые линии и замысловатые узоры.
- Поверхность выглядит как карта какая-то.
- Чем вы их покрываете?
- Разными лаками водными, иногда масловозками, чтобы было натурально. Вот, например стульчик из цельного бревна, с цельными ножками - медвежьи я их называю.
Тяжеловесные стулья из цельных пней - можно сказать визитная карточка мастера. Причудливые табуреты, кресла и диваны стоят повсюду, ожидая просушки. В Тайнике Сергей создал свой мир - неповторимый и очень личный. Здесь, в тишине, среди деревьев он почувствовал свободу и понял, что может творить без ограничений. Однажды мастер задумал построить дом-звездолет. Восьмиугольная форма, как тарелка, каркас из бревен, а вместо утеплителя саманные кирпичи.
ЮЛИЯ ШАЛАЕВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
СЕРГЕЙ САРАНСКИЙ, ДИЗАЙНЕР:
В планах у Сергея оживить как можно больше старых деревьев и пеньков, дать им вторую жизнь. И возможно уже завтра в самом обычном спиле он вновь увидит чей-то образ и в Тайнике появится новый сказочный объект.
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