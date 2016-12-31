На 10 июня в Кировской области объявили метеопредупреждение.

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По прогнозу Кировского ЦГМС–филиала ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» 10 июня местами по области ожидаются грозы и сильный ветер.

При прохождении грозового фронта порывы ветра будут достигать 19 м/с.

И 10 июня интересное событие ожидает любителей астрономии. Юпитер пройдет точку противостояния с Солнцем и окажется на максимально близком расстоянии от Земли в 640 миллионов километров.

Как сообщает meteokirov, эта планета станет третьим по яркости объектом на ночном небе после Луны и Венеры.

Наблюдать Юпитер, который будет выглядеть как яркая желтоватая звезда, можно после 22:00.

Предыдущее Великое противостояние Юпитера было 21 сентября 2010 года, следующее произойдет 26 сентября 2022 года.