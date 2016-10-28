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Инсульт. Не проходите мимо

Сегодня, 17:34 | Просмотров: 107 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
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В соцсетях продолжают обсуждать случай, произошедший на прошлой неделе в Новосибирске, когда мужчину с инсультом вынесли из трамвая и бросили на асфальте. В жаркий летний период риск возникновения инсульта значительно возрастает. Как определить, что человеку действительно плохо?

Эти кадры уже облетели всю страну. На трамвайной остановке в Новосибирске мужчину в бессознательном состоянии выносят из трамвая и оставляют лежать на асфальте. Скорую помощь вызывают случайные прохожие. Мужчину увозят в больницу с подозрением на инсульт. При прокурорской проверке выясняется, что водитель трамвая и пассажиры подумали, что человек находится в состоянии алкогольного опьянения. Такие случаи - не редкость, говорят врачи. Симптомы очень схожи - вялость, пошатывание, невнятная речь - все это обыватель вполне может принять за действие алкоголя.

- Можете ли вы определить признаки инсульта у человека?
- Говорят, рука не поднимается, рот...
- Как вы считаете можно перепутать с нетрезвым человеком?
- Да. Координация движения, невнятная речь схожи с алкогольным опьянением.
 
 
Инсульт или острое нарушение мозгового кровообращения наступает внезапно. Беда может настигнуть больного в любом месте и в любое время. Определить, что у человека именно инсульт можно по трем основным признакам. Медики называют их коротко: речь, лицо, рука. То есть речь становится невнятной, лицо перекошено, одна рука не поднимается. Если человек в сознании есть еще один способ первичной диагностики.

Инсульт. Не проходите мимо ВАСИЛИЙ МАЛЬЦЕВ, ГЛАВНЫЙ ВНЕШТАТНЫЙ НЕВРОЛОГ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Можно попросить пациента показать язык. При остром нарушении мозгового кровообращения мы видим отклонения языка в сторону. При злоупотреблении алкоголя обычно такого никогда не возникает».
 
 
Предпосылок возникновения инсульта может быть несколько. Основная причина - это гипертоническая болезнь. Здесь важно не допускать скачков артериального давления. Так же в группе риска люди, страдающие атеросклерозом, сахарным диабетом, ожирением и курильщики.

ВАСИЛИЙ МАЛЬЦЕВ, ГЛАВНЫЙ ВНЕШТАТНЫЙ НЕВРОЛОГ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Если мы диагностировали острое нарушение мозгового кровообращения, заподозрили как обыватель, то самое главное - это первичный вызов бригады скорой медицинской помощи. Чем раньше оказана медицинская помощь, тем лучше, и в плане выживаемости и в плане восстановления неврологического дефицита».
 
 
По словам медиков, летом число инсультов возрастает. Особенно в дни так называемых "температурных качелей", когда летний зной сменяет резкое похолодание. Осторожными стоит быть и в жаркие дни. Гипертоникам и пожилым людям нужно соблюдать питьевой режим и избегать солнца.


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