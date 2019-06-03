Жители и гости областного центра готовятся отмечать день России и юбилей Кирова
АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Для празднования дня города будет организовано 27 площадок. Одна из главных - это, конечно же - Театральная площадь. Без десяти двенадцать здесь стартует автопробег. В 12-ть часов начнется концертно-развлекательная программа, которая будет идти до 5-ти часов вечера. Кстати, вот ребята готовятся к завтрашнему дню - Дню города».
После пяти часов стартует танцевальный вечер. Он будет посвящен известному вятскому музыканту - Соломону Сахару.
Для движения автомобилей, в связи с празднованием дня города, будут закрыты несколько улиц. Здесь на Октябрьском проспекте рабочие уже возводят сцену. Именно октябрьский проспект будет перекрыт самым первым.
В пять часов вечера 12-го июня здесь на этой сцене начнется большой праздничный концерт. В нем примут участие звезды российской эстрады.
Праздновать день города и день России будут, конечно же, в парках и скверах. Здесь в Александровском саду концерт начнется уже в 11 утра. На эту сцену поднимутся творческие коллективы города Кирова.
Вообще, 12-го июня Александровский сад превратится в настоящий театральный салон под открытым небом. Здесь, возле ротонды свои спектакли покажут 15-ть любительских театров. Увидеть эти спектакли можно будет уже в 12ть часов утра.
Ну, а кульминацией праздника станет салют, который будет организован в заречной части города Кирова. Отсюда, с набережной Грина, его будет отлично видно.
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