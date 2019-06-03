Жители и гости областного центра готовятся отмечать день России и юбилей Кирова

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Кировчане готовятся отпраздновать день города и день России. Несколько десятков площадок готовы принять праздничные гулянья. На ключевых побывала наша съемочная группа.После пяти часов стартует танцевальный вечер. Он будет посвящен известному вятскому музыканту - Соломону Сахару.Для движения автомобилей, в связи с празднованием дня города, будут закрыты несколько улиц. Здесь на Октябрьском проспекте рабочие уже возводят сцену. Именно октябрьский проспект будет перекрыт самым первым.В пять часов вечера 12-го июня здесь на этой сцене начнется большой праздничный концерт. В нем примут участие звезды российской эстрады.Праздновать день города и день России будут, конечно же, в парках и скверах. Здесь в Александровском саду концерт начнется уже в 11 утра. На эту сцену поднимутся творческие коллективы города Кирова.Вообще, 12-го июня Александровский сад превратится в настоящий театральный салон под открытым небом. Здесь, возле ротонды свои спектакли покажут 15-ть любительских театров. Увидеть эти спектакли можно будет уже в 12ть часов утра.Ну, а кульминацией праздника станет салют, который будет организован в заречной части города Кирова. Отсюда, с набережной Грина, его будет отлично видно.