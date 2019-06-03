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Жители и гости областного центра готовятся отмечать день России и юбилей Кирова

Сегодня, 17:41 | Просмотров: 79 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Кировчане готовятся отпраздновать день города и день России. Несколько десятков площадок готовы принять праздничные гулянья. На ключевых побывала наша съемочная группа.

Жители и гости областного центра готовятся отмечать день России и юбилей КироваАРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Для празднования дня города будет организовано 27 площадок. Одна из главных - это, конечно же - Театральная площадь. Без десяти двенадцать здесь стартует автопробег. В 12-ть часов начнется концертно-развлекательная программа, которая будет идти до 5-ти часов вечера. Кстати, вот ребята готовятся к завтрашнему дню - Дню города».

После пяти часов стартует танцевальный вечер. Он будет посвящен известному вятскому музыканту - Соломону Сахару.

Для движения автомобилей, в связи с празднованием дня города, будут закрыты несколько улиц. Здесь на Октябрьском проспекте рабочие уже возводят сцену. Именно октябрьский проспект будет перекрыт самым первым.

В пять часов вечера 12-го июня здесь на этой сцене начнется большой праздничный концерт. В нем примут участие звезды российской эстрады.

Праздновать день города и день России будут, конечно же, в парках и скверах. Здесь в Александровском саду концерт начнется уже в 11 утра. На эту сцену поднимутся творческие коллективы города Кирова.

Вообще, 12-го июня Александровский сад превратится в настоящий театральный салон под открытым небом. Здесь, возле ротонды свои спектакли покажут 15-ть любительских театров. Увидеть эти спектакли можно будет уже в 12ть часов утра.

Ну, а кульминацией праздника станет салют, который будет организован в заречной части города Кирова. Отсюда, с набережной Грина, его будет отлично видно.


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