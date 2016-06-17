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Новости / Общество

Кировчане жалуются на неприятный запах в городе

Вчера, 10:37 | Просмотров: 208 | Автор: Ольга Чанцева | Версия для печати
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Более ста официальных жалоб за полтора месяца поступило в управление Роспотребнадзора по Кировской области от кировчан на неприятный запах в городе. Как показали проверки - в областном центре превышено ПДК вредных веществ.

Практически половина областного центра вновь оказалась в плену неприятного запаха. Юго-запад, Филейка, район улиц Луганской и Лепсе - это те точки на карте Кирове, которые с конца апреля практически ежедневно накрывает волна тяжелого дурнопахнущего воздуха. В этом году многие кировчане отмечают, что запах особенно стойкий.

Кировчане жалуются на неприятный запах в городеМАРИНА ПОПОВА:
«Практически каждый день отвратительный запах, от которого задыхаемся. У детей аллергия, без антигистаминных уже никак. Такое ощущение, что нас травят».

Кировчане жалуются на неприятный запах в городеОЛЬГА РУДКОВСКАЯ:
«По ночам даже просыпаемся. По носу бьет, щиплет, в горле першит. Дети тоже спать плохо стали».

Кировчане жалуются на неприятный запах в городеНАТАЛЬЯ ФЕДОРИЧ:
«Невозможно дышать. Воздуха нет. Есть запах едкий, и я думаю, он отравляющий, потому что дышать невозможно».

С конца апреля, то есть с того момента когда в управление роспотребнадзора начали поступать жалобы на запах в городе, было исследовано 400 проб. В пяти из пятидесяти точек были выявлены превышения ПДК вредного вещества максимально в 3 раза. На улицах Весенней, Дзержинского, Луганской, Кольцова, Березниковской.

Кировчане жалуются на неприятный запах в городеЛЮДМИЛА МАЛЬЦЕВА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА САНИТАРНОГО НАДЗОРА УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Это метилмеркоптан. Это то вещество, которое дурно пахнет. Если в прошлом году был сероводород, то в этом году метилмеркоптан».

Вероятным источником, как и прежде в Роспотребнадзоре называют предприятия, расположенные на производственной площадке бывшего Биохимзавода и в частности компанию ДИОН, которой 2 года назад было выдано предписание устранить выявленные во время внеплановой проверки нарушения. Но устранять их компания не желает, на свою территорию вход надзорным органам закрыт. Ситуацию называют по-разному, абсурдной, вопиющей, недопустимой, но из года в год стабильно не решенной.

ЛЮДМИЛА МАЛЬЦЕВА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА САНИТАРНОГО НАДЗОРА УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
- Получается, что жители обречены?
- Ситуация повторяется уже десятки лет. Если раньше Биохимзавод реагировал на предписания, то мы вообще не знаем, что там происходит, мы не можем туда попасть.

Очередная плановая проверка должна была состояться в мае этого года. Но, как и ранее, сотрудников Роспотребнадзора попросту не пустили на предприятие. Заложниками всей этой ситуации остаются тысячи горожан.
 
 
Кировчане жалуются на неприятный запах в городеДМИТРИЙ ТРУШНИКОВ:
«Мы не можем как-то изолироваться от этого, не можем жить в каком-то бункере. Пахнет дома, на улице, везде. Я бы хотел, чтобы это прекратилось, и ЮЗР не стал зоной отчуждения».

Вздохнуть свободно кировчане, скорее всего, смогут в июле, когда на предприятии проходит сезонная остановка производства, правда, продлится она не больше месяца.
 
Добавим, что мы получили официальный ответ от правительства, которое сообщает, что у них нет полномочий для проверок на территории предприятий.

Однако на межведомственном заседании было решено, что Роспотребнадзор направит материалы по замерам в УМВД для проведения до следственной проверки. Также Росприроднадзор сейчас проводит выездную внеплановую проверку. Что касается результатов замеров, то в Правительстве отмечают, что еще в мае было выявлено превышение ПДК по сероводороду в 1,5 раза, что является - цитата: "незначительным отклонением и находится на уровне погрешности" - конец цитаты.
 


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