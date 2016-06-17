Кировчане жалуются на неприятный запах в городе

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Очередная плановая проверка должна была состояться в мае этого года. Но, как и ранее, сотрудников Роспотребнадзора попросту не пустили на предприятие. Заложниками всей этой ситуации остаются тысячи горожан.

Вздохнуть свободно кировчане, скорее всего, смогут в июле, когда на предприятии проходит сезонная остановка производства, правда, продлится она не больше месяца.

Добавим, что мы получили официальный ответ от правительства, которое сообщает, что у них нет полномочий для проверок на территории предприятий.



Однако на межведомственном заседании было решено, что Роспотребнадзор направит материалы по замерам в УМВД для проведения до следственной проверки. Также Росприроднадзор сейчас проводит выездную внеплановую проверку. Что касается результатов замеров, то в Правительстве отмечают, что еще в мае было выявлено превышение ПДК по сероводороду в 1,5 раза, что является - цитата: "незначительным отклонением и находится на уровне погрешности" - конец цитаты.



Более ста официальных жалоб за полтора месяца поступило в управление Роспотребнадзора по Кировской области от кировчан на неприятный запах в городе. Как показали проверки - в областном центре превышено ПДК вредных веществ.Практически половина областного центра вновь оказалась в плену неприятного запаха. Юго-запад, Филейка, район улиц Луганской и Лепсе - это те точки на карте Кирове, которые с конца апреля практически ежедневно накрывает волна тяжелого дурнопахнущего воздуха. В этом году многие кировчане отмечают, что запах особенно стойкий.С конца апреля, то есть с того момента когда в управление роспотребнадзора начали поступать жалобы на запах в городе, было исследовано 400 проб. В пяти из пятидесяти точек были выявлены превышения ПДК вредного вещества максимально в 3 раза. На улицах Весенней, Дзержинского, Луганской, Кольцова, Березниковской.Вероятным источником, как и прежде в Роспотребнадзоре называют предприятия, расположенные на производственной площадке бывшего Биохимзавода и в частности компанию ДИОН, которой 2 года назад было выдано предписание устранить выявленные во время внеплановой проверки нарушения. Но устранять их компания не желает, на свою территорию вход надзорным органам закрыт. Ситуацию называют по-разному, абсурдной, вопиющей, недопустимой, но из года в год стабильно не решенной.