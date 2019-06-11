Кировчане отметили День России и 645-летие города
С каждой минутой на площади все больше и больше людей. Не каждый день, родной город празднует юбилей. Кировчане и гости региона откладывают дела на потом, а с собой берут хорошее настроение.
- Приехали с дачи. Забросили все свои цветы, грядки, клумбы. Решили отметить. Все-таки юбилей 645 лет. Решили отметить его здесь на театральной площади.
- Хорошее солнечное настроение, мы приехали к бабушке в гости из Санкт-Петербурга. Киров встречает нас хорошей погодой. Все хорошо, радостно.
- Планирую дойти до Александровского парка. По набережной прогуляться, посмотрим, где еще выступают.
Кто-то пойдет гулять дальше, другие планируют провести здесь чуть ли не весь день.
Кировчане знают, на театральной площади сегодня будет не скучно.
АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Праздничные мероприятия на главной площади Кирова стартовали в 12-ть часов дня. Праздновать день города на театралку пришли тысячи кировчан. Для них здесь организована ярмарка, а самое главное - большой праздничный концерт, который продлится до пяти часов вечера».
Более сотни артистов вышли на сцену, что бы поздравить земляков с днем города и днем России.
Кировчан с юбилеем города и Днем России поздравили первые лица города и области. После окончания концерта, пришедших на театральную площадь ждал танцевальный вечер, посвященный знаменитому вятскому музыканту, Соломону Сахару.
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