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Накануне кировчане отметили День России и 645-летие города. Праздник проходил на 27-ми площадках. Одной из главных была, конечно же, Театральная площадь. В атмосферу народных гуляний погрузился Артем Макаров.С каждой минутой на площади все больше и больше людей. Не каждый день, родной город празднует юбилей. Кировчане и гости региона откладывают дела на потом, а с собой берут хорошее настроение.Кто-то пойдет гулять дальше, другие планируют провести здесь чуть ли не весь день.Кировчане знают, на театральной площади сегодня будет не скучно.Более сотни артистов вышли на сцену, что бы поздравить земляков с днем города и днем России.Кировчан с юбилеем города и Днем России поздравили первые лица города и области. После окончания концерта, пришедших на театральную площадь ждал танцевальный вечер, посвященный знаменитому вятскому музыканту, Соломону Сахару.