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Новости / Общество

В Заречном парке города Кирова выявили нелегально построенную линию электропередач.

Вчера, 13:31 | Просмотров: 219 | Версия для печати
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Виновное предприятие оштрафовано на 300 000 рублей.
 
Новая линия электропередач была построена на особо охраняемой природной территории «Заречный парк».
 
Памятник природы регионального значения был создан для сохранения пойменного соснового леса. В нем обитают редкие виды растений и животных. По закону, на территории памятника природы запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение его сохранности, в том числе строительство линейных объектов.
 
Выяснилось, что возведение линии электропередач не было согласовано с министерством охраны окружающей среды. Государственная экологическая экспертиза по объекту не проводилась.
 
Было заведено административное производство по статье «Нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях» (ст. 8.39 КоАП РФ). Также рассматривается вопрос о понуждении застройщика к демонтажу линии электропередач.


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