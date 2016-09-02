В Заречном парке города Кирова выявили нелегально построенную линию электропередач.

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Виновное предприятие оштрафовано на 300 000 рублей.

Новая линия электропередач была построена на особо охраняемой природной территории «Заречный парк».

Памятник природы регионального значения был создан для сохранения пойменного соснового леса. В нем обитают редкие виды растений и животных. По закону, на территории памятника природы запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение его сохранности, в том числе строительство линейных объектов.

Выяснилось, что возведение линии электропередач не было согласовано с министерством охраны окружающей среды. Государственная экологическая экспертиза по объекту не проводилась.

Было заведено административное производство по статье «Нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях» (ст. 8.39 КоАП РФ). Также рассматривается вопрос о понуждении застройщика к демонтажу линии электропередач.