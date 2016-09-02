В Заречном парке города Кирова выявили нелегально построенную линию электропередач.
Виновное предприятие оштрафовано на 300 000 рублей.
Новая линия электропередач была построена на особо охраняемой природной территории «Заречный парк».
Памятник природы регионального значения был создан для сохранения пойменного соснового леса. В нем обитают редкие виды растений и животных. По закону, на территории памятника природы запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение его сохранности, в том числе строительство линейных объектов.
Выяснилось, что возведение линии электропередач не было согласовано с министерством охраны окружающей среды. Государственная экологическая экспертиза по объекту не проводилась.
Было заведено административное производство по статье «Нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях» (ст. 8.39 КоАП РФ). Также рассматривается вопрос о понуждении застройщика к демонтажу линии электропередач.
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