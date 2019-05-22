Летнее трудоустройство школьников

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В летнее время школьники не только отдыхают, но и занимаются полезными делами. С 14-ти лет подростки могут официально трудоустроиться.Александру - 15, Степану - 14, не нужно тратить время на бесполезные вещи, да и с самого детства нужно приучать себя к труду, считают мальчики.Мальчики занимаются тем, что облагораживают территорию на стадионе и вокруг него. Работать они будут 15 дней по три часа в день.Силами школьников будут благоустроены парки и скверы, в том числе мемориальные зоны, прибрежная полоса Вятки и малых рек города. Кроме того, подростки будут ремонтировать школьную мебель и инвентарь, освобождать город от несанкционированной рекламы и работать помощниками вожатых.