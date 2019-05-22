Летнее трудоустройство школьников
Александру - 15, Степану - 14, не нужно тратить время на бесполезные вещи, да и с самого детства нужно приучать себя к труду, считают мальчики.
АЛЕКСАНДР ГААР И СТЕПАН ХОЛСТИНИН:
- Я здесь уже второй год работаю, мне в прошлом году понравилось, ну, в связи с тем, что мне летом особо делать нечего, вот чем-то решил заняться полезным.
- Ага, хорошо. А ты? Почему именно на такую деятельность пошёл?
- На самом деле, началось всё с того, что меня мама на эту работу устроила, я сначала был особо не радостен, но сама по себе работа хорошая, тем более, с утра особо делать нечего, друзья тоже работают, и я думаю - стоит поработать, тем более, зарплата, в принципе, пойдёт.
Мальчики занимаются тем, что облагораживают территорию на стадионе и вокруг него. Работать они будут 15 дней по три часа в день.
КСЕНИЯ КРОШИХИНА, ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА ПО ДЕЛАМ МОЛОДЁЖИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА:
«Что касается администрации, да, и нашего содействия при трудоустройстве несовершеннолетних, то, в основном, это благоустройство территории муниципальных учреждений, это уборка помещений также муниципальных учреждений, но опять же говорю, если говорить о центре занятости населения, то уже это сфера торговли, совершенно разнообразные специальности предлагаются».
Силами школьников будут благоустроены парки и скверы, в том числе мемориальные зоны, прибрежная полоса Вятки и малых рек города. Кроме того, подростки будут ремонтировать школьную мебель и инвентарь, освобождать город от несанкционированной рекламы и работать помощниками вожатых.
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