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Кировчане отметили День города на «Вятском Арбате»

Вчера, 17:26 | Просмотров: 111 | Автор: Анастасия Елсукова | Версия для печати
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Кировчане отметили День России и 645-летие города. Праздник проходил на 27 площадках. Одной из них стал Вятский Арбат. Здесь можно было освоить древневосточное искусство рисования, своими руками с ваять вазу из глины и подержать в руках череп древнего ящера.

Кировчане отметили День города на «Вятском Арбате»АНАСТАСИЯ ЕЛСУКОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Пешеходная часть улицы Спасской в День города по традиции становится центром притяжения кировчан. Эту площадку по праву называют одной из самых интересных. И, действительно, чего здесь только нет...».
 
 
Сразу попадаем на необычный мастер-класс - попробуем освоить технику рисования на воде "Эбру". Искусство зародилось на Востоке больше 2х тысяч лет назад.

Гуашь и акварель здесь не подойдут. Краска необычная, в ее составе - бычья желчь, которая не позволяет краске "утонуть" в воде и держит ее на поверхности. Затем осторожно перемешиваем наши "облачка" и опускаем бумагу.

Вятский Арбат на целый день превратился в настоящий город мастеров. Тимофей уйдет отсюда с новыми знаниями, а главное - не с пустыми руками.

Прохожие с интересом наблюдают, как обычный кусок глины в руках 5-летнего ребенка превращается в произведение гончарного искусства.

Кировчане отметили День города на «Вятском Арбате»ИРИНА ЗЕЛЯНИНА, МАСТЕР-КЕРАМИСТ:
«Мы с Тимофеем ваяем вазочку с горлышком узеньким. Давай еще поуже сделаем?».

Вера изучает экспонаты палеонтологического музея. Здесь о них можно узнать много всего интересного. Например, дицинодонты или двуклыковые, обитали на нашей планете примерно 270 миллионов лет назад, это последняя эпоха перед появлением динозавров.

Кировчане отметили День города на «Вятском Арбате»ЮЛИЯ КОСТЮК, МЕТОДИСТ ВЯТСКОГО ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКОГО МУЗЕЯ:
«Они обитали тоже на территории Котельничского местонахождения и являются пришедшими сюда с юга мигрантами, которые нашли в болотах Кировской области свой дом».

Неподалеку всех желающих угощают настоящим чаем, попутно объясняя особенности чайной церемонии. Здесь обычная посуда не подойдет.

Кировчане отметили День города на «Вятском Арбате»ЗАХАР ШАШИН, ЧАЙНЫЙ МАСТЕР:
«Специальная посуда, которая позволяет чай приготовить вкусным, раскрыть чайный лист, его весь потенциал».
 
 
Впрочем, здесь на Вятском Арбате в День города каждый мог найти себе занятие по душе. Испытать себя на выносливость и даже попробовать освоить асаны - упражнения из йоги.


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