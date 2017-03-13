Кировчане отметили День города на «Вятском Арбате»
АНАСТАСИЯ ЕЛСУКОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
Гуашь и акварель здесь не подойдут. Краска необычная, в ее составе - бычья желчь, которая не позволяет краске "утонуть" в воде и держит ее на поверхности. Затем осторожно перемешиваем наши "облачка" и опускаем бумагу.
Вятский Арбат на целый день превратился в настоящий город мастеров. Тимофей уйдет отсюда с новыми знаниями, а главное - не с пустыми руками.
Прохожие с интересом наблюдают, как обычный кусок глины в руках 5-летнего ребенка превращается в произведение гончарного искусства.
ИРИНА ЗЕЛЯНИНА, МАСТЕР-КЕРАМИСТ:
«Мы с Тимофеем ваяем вазочку с горлышком узеньким. Давай еще поуже сделаем?».
Вера изучает экспонаты палеонтологического музея. Здесь о них можно узнать много всего интересного. Например, дицинодонты или двуклыковые, обитали на нашей планете примерно 270 миллионов лет назад, это последняя эпоха перед появлением динозавров.
ЮЛИЯ КОСТЮК, МЕТОДИСТ ВЯТСКОГО ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКОГО МУЗЕЯ:
«Они обитали тоже на территории Котельничского местонахождения и являются пришедшими сюда с юга мигрантами, которые нашли в болотах Кировской области свой дом».
Неподалеку всех желающих угощают настоящим чаем, попутно объясняя особенности чайной церемонии. Здесь обычная посуда не подойдет.
ЗАХАР ШАШИН, ЧАЙНЫЙ МАСТЕР:
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