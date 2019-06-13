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Кировчан с юбилеем города и Днем России поздравили первые лица областного центра и региона

Сегодня, 11:07 | Просмотров: 123 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Кировчане отметили день города и день России. Празднование было организовано на 27-ми площадках. Парки, скверы, Театральная площадь, Октябрьский проспект.

С каждой минутой на площади все больше и больше людей. Не каждый день, родной город празднует юбилей. Кировчане и гости региона откладывают дела на потом, а с собой берут хорошее настроение.

- Приехали с дачи. Забросили все свои цветы, грядки, клумбы. Решили отметить. Все-таки юбилей 645 лет. Решили отметить его здесь на театральной площади.
- Хорошее солнечное настроение, мы приехали к бабушке в гости из Санкт-Петербурга. Киров встречает нас хорошей погодой. Все хорошо, радостно.
- Планирую дойти до Александровского парка. По набережной прогуляться, посмотрим, где еще выступают.

Кто-то пойдет гулять дальше, другие планируют провести здесь чуть ли не весь день. Кировчане знают, на театральной площади сегодня будет не скучно.

Кировчан с юбилеем города и Днем России поздравили первые лица областного центра и регионаАРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Праздничные мероприятия на главной площади Кирова стартовали в 12-ть часов дня. Праздновать день города на театралку пришли тысячи кировчан. Для них здесь организована ярмарка, а самое главное - большой праздничный концерт, который продлится до пяти часов вечера».

Более сотни артистов вышли на сцену, что бы поздравить земляков с днем города и днем России.
 
Кировчан с юбилеем города и Днем России поздравили первые лица областного центра и региона.

Кировчан с юбилеем города и Днем России поздравили первые лица областного центра и регионаЕЛЕНА КОВАЛЕВА, ГЛАВА Г. КИРОВА:
«В этом году нашему городу исполнилось 645 лет. Большая история города на Вятке. Сегодня с особой гордостью мы ощущаем себя частью великой страны».

Губернатор Игорь Васильев отметил, что Киров развивается. Увеличивается и число промышленных предприятий, и интерес к региону со стороны инвесторов.

Кировчан с юбилеем города и Днем России поздравили первые лица областного центра и регионаИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Это говорит о том, что Киров и в дальнейшей своей истории будет развиваться, ширится, расти, привлекать людей со всей страны в свои учебные заведения и производственные предприятия. Всех, от души, еще раз с праздником. С Днем России, с Днем Кирова».

Председатель законодательного собрания региона отметил, что Киров достойно и с размахом отметил свой юбилей. Владимир Быков подчеркнул, что город меняется, развивается, делает он это вместе со всей страной.

Кировчан с юбилеем города и Днем России поздравили первые лица областного центра и регионаВЛАДИМИР БЫКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«И эти перемены, их видно. Если говорить о нашем городе, то за эти годы сделано немало. Появляются новые микрорайоны. Появляются новые школы, детские сады. Это все уже становится обыденным и порой люди не замечают. А это все делается. С каждым годом эти программы расширяются».

После окончания концерта, пришедших на театральную площадь ждал танцевальный вечер. Еще один большой концерт состоялся на октябрьском проспекте. На сцену вышли звезды российской эстрады. Они поздравили Кировчан с днем города и днем России и исполнили свои самые известные хиты.


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