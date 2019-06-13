Кировчан с юбилеем города и Днем России поздравили первые лица областного центра и региона
С каждой минутой на площади все больше и больше людей. Не каждый день, родной город празднует юбилей. Кировчане и гости региона откладывают дела на потом, а с собой берут хорошее настроение.
- Приехали с дачи. Забросили все свои цветы, грядки, клумбы. Решили отметить. Все-таки юбилей 645 лет. Решили отметить его здесь на театральной площади.
- Хорошее солнечное настроение, мы приехали к бабушке в гости из Санкт-Петербурга. Киров встречает нас хорошей погодой. Все хорошо, радостно.
- Планирую дойти до Александровского парка. По набережной прогуляться, посмотрим, где еще выступают.
Кто-то пойдет гулять дальше, другие планируют провести здесь чуть ли не весь день. Кировчане знают, на театральной площади сегодня будет не скучно.
АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Праздничные мероприятия на главной площади Кирова стартовали в 12-ть часов дня. Праздновать день города на театралку пришли тысячи кировчан. Для них здесь организована ярмарка, а самое главное - большой праздничный концерт, который продлится до пяти часов вечера».
ЕЛЕНА КОВАЛЕВА, ГЛАВА Г. КИРОВА:
«В этом году нашему городу исполнилось 645 лет. Большая история города на Вятке. Сегодня с особой гордостью мы ощущаем себя частью великой страны».
Губернатор Игорь Васильев отметил, что Киров развивается. Увеличивается и число промышленных предприятий, и интерес к региону со стороны инвесторов.
ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Это говорит о том, что Киров и в дальнейшей своей истории будет развиваться, ширится, расти, привлекать людей со всей страны в свои учебные заведения и производственные предприятия. Всех, от души, еще раз с праздником. С Днем России, с Днем Кирова».
Председатель законодательного собрания региона отметил, что Киров достойно и с размахом отметил свой юбилей. Владимир Быков подчеркнул, что город меняется, развивается, делает он это вместе со всей страной.
ВЛАДИМИР БЫКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«И эти перемены, их видно. Если говорить о нашем городе, то за эти годы сделано немало. Появляются новые микрорайоны. Появляются новые школы, детские сады. Это все уже становится обыденным и порой люди не замечают. А это все делается. С каждым годом эти программы расширяются».
После окончания концерта, пришедших на театральную площадь ждал танцевальный вечер. Еще один большой концерт состоялся на октябрьском проспекте. На сцену вышли звезды российской эстрады. Они поздравили Кировчан с днем города и днем России и исполнили свои самые известные хиты.
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