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Более сотни артистов вышли на сцену, что бы поздравить земляков с днем города и днем России.

Кировчан с юбилеем города и Днем России поздравили первые лица областного центра и региона.

Кировчане отметили день города и день России. Празднование было организовано на 27-ми площадках. Парки, скверы, Театральная площадь, Октябрьский проспект.С каждой минутой на площади все больше и больше людей. Не каждый день, родной город празднует юбилей. Кировчане и гости региона откладывают дела на потом, а с собой берут хорошее настроение.Кто-то пойдет гулять дальше, другие планируют провести здесь чуть ли не весь день. Кировчане знают, на театральной площади сегодня будет не скучно.Губернатор Игорь Васильев отметил, что Киров развивается. Увеличивается и число промышленных предприятий, и интерес к региону со стороны инвесторов.Председатель законодательного собрания региона отметил, что Киров достойно и с размахом отметил свой юбилей. Владимир Быков подчеркнул, что город меняется, развивается, делает он это вместе со всей страной.После окончания концерта, пришедших на театральную площадь ждал танцевальный вечер. Еще один большой концерт состоялся на октябрьском проспекте. На сцену вышли звезды российской эстрады. Они поздравили Кировчан с днем города и днем России и исполнили свои самые известные хиты.