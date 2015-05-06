В Троицкую субботу в Кирове организуют дополнительные автобусы к местам захоронений.

Поделиться новостью:

Дополнительные маршруты общественного транспорта будут работать с 7.00 до 15.00.

Автобусы будут курсировать до Макарьевского, Филейского и Федяковского кладбищ:

- с ул. Профсоюзной (у дома № 78) - на Макарьевское кладбище с остановками: в прямом направлении - посадка у дома № 78 по ул. Профсоюзной - остановка «Улица Профсоюзная» (у моста через реку Вятку) - «Улица Проезжая» - остановка «Троицкая церковь» - высадка пассажиров у Макарьевского кладбища; в обратном направлении - посадка у Макарьевского кладбища - «Улица Проезжая» - высадка пассажиров - «Улица Профсоюзная» - «Завод Красный инструментальщик» - теруправление Октябрьского района».

- с площади ХХ партсъезда - на Филейское кладбище с организацией посадки пассажиров в прямом направлении на остановке «Площадь ХХ партсъезда» (у дома № 2 по ул.Ленинградской), в обратном - у входа на Филейское кладбище.

- с остановки «Улица Кирова» (ул. Парковая, Нововятский район) - Южный обход - высадка пассажиров - у Федяковского кладбища.

Также 15 июня будут выполняться рейсы по 44 маршруту от слободы Сошени в мкр. Радужный по объездной дороге через деревню Орлы.

На период движения специальных маршрутов к местам захоронений будет временно прекращено движение транспорта (за исключением общественного) по ул. Профсоюзной от Октябрьского проспекта до ул. Карла Маркса.

Добавим, что 15 июня 2019 года, в Троицкую родительскую субботу, состоится освящение придела в честь Рождества Пресвятой Богородицы в Троицком храме села Бахта. Возглавит богослужения в Троицком храме митрополит Вятский и Слободской Марк.

Начало водосвятного молебна в 6.20. Встреча Владыки в 6.40.

После Божественной литургии в Троицкую родительскую субботу будет также совершена панихида.