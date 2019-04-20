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Тяжело больному ребенку требуется помощь неравнодушных людей

Сегодня, 17:15 | Просмотров: 0 | Автор: Анастасия Елсукова | Версия для печати
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От неравнодушных кировчан зависит, получит ли ребенок шанс на выздоровление! У Семёна Вшивцева из Кирова - врожденная правосторонняя косолапость, и этот недуг мешает мальчику полноценно развиваться.

Маленькому Семёну впору делать первые шаги, но врожденная патология правой стопы лишает его возможности развиваться наравне со сверстниками. Пока ребенок не стоит даже у опоры, ему год. И лечение желаемого результата не приносит.

Тяжело больному ребенку требуется помощь неравнодушных людейИРИНА ВШИВЦЕВА, МАМА СЕМЁНА:
«Конечно, поначалу да, было нормально, выводилась ножка, но как перестали гипсовать, она стала снова уходить и мы к тому же результату, что было приходим».
 
 
В Кирове Семена не оперируют, рекомендация - прийти на осмотр, когда малышу исполнится год и три. Но родители боятся упустить драгоценное время: они не стали ждать и занялись поиском специалиста, который поможет их сыну.

Тяжело больному ребенку требуется помощь неравнодушных людейВЛАДИСЛАВ ЛОБАШОВ, ОРТОПЕД (КАЗАНЬ):
«Мы производим гипсование и потом уже делаем через прокол удлинение ахиллова сухожилия, и после этого надевается специальная обувь с планкой - брейсы, которая поддерживает стопы в отведенном состоянии. Если сейчас этого не делать, деформация стопы продолжит прогрессировать».

Стоимость лечения - 153 тысячи рублей, основную сумму соберут читатели газеты "Коммерсант" и сайта rusfond.ru. Не хватает 37ми тысяч.

rusfond.ru
SMS со словом ДЕТИ на номер 5542

Помочь Сене можно, отправив на короткий номер 5542 смс-сообщение со словом "ДЕТИ". Стоимость одного сообщения - 75 рублей. Другие способы помощи - на сайте Русфонда. Ирина очень верит в то, что совсем скоро ее сын ни чем не будет отличаться от других детей.

ИРИНА ВШИВЦЕВА, МАМА СЕМЁНА:
«Мы пойдем в садик уже на двух ногах, будем бегать, прыгать и скакать, и заниматься спортом».


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

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