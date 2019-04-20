Тяжело больному ребенку требуется помощь неравнодушных людей
Маленькому Семёну впору делать первые шаги, но врожденная патология правой стопы лишает его возможности развиваться наравне со сверстниками. Пока ребенок не стоит даже у опоры, ему год. И лечение желаемого результата не приносит.
ИРИНА ВШИВЦЕВА, МАМА СЕМЁНА:
ВЛАДИСЛАВ ЛОБАШОВ, ОРТОПЕД (КАЗАНЬ):
«Мы производим гипсование и потом уже делаем через прокол удлинение ахиллова сухожилия, и после этого надевается специальная обувь с планкой - брейсы, которая поддерживает стопы в отведенном состоянии. Если сейчас этого не делать, деформация стопы продолжит прогрессировать».
Стоимость лечения - 153 тысячи рублей, основную сумму соберут читатели газеты "Коммерсант" и сайта rusfond.ru. Не хватает 37ми тысяч.
rusfond.ru
SMS со словом ДЕТИ на номер 5542
Помочь Сене можно, отправив на короткий номер 5542 смс-сообщение со словом "ДЕТИ". Стоимость одного сообщения - 75 рублей. Другие способы помощи - на сайте Русфонда. Ирина очень верит в то, что совсем скоро ее сын ни чем не будет отличаться от других детей.
ИРИНА ВШИВЦЕВА, МАМА СЕМЁНА:
«Мы пойдем в садик уже на двух ногах, будем бегать, прыгать и скакать, и заниматься спортом».
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