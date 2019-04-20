Тяжело больному ребенку требуется помощь неравнодушных людей

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«Конечно, поначалу да, было нормально, выводилась ножка, но как перестали гипсовать, она стала снова уходить и мы к тому же результату, что было приходим».

От неравнодушных кировчан зависит, получит ли ребенок шанс на выздоровление! У Семёна Вшивцева из Кирова - врожденная правосторонняя косолапость, и этот недуг мешает мальчику полноценно развиваться.Маленькому Семёну впору делать первые шаги, но врожденная патология правой стопы лишает его возможности развиваться наравне со сверстниками. Пока ребенок не стоит даже у опоры, ему год. И лечение желаемого результата не приносит.В Кирове Семена не оперируют, рекомендация - прийти на осмотр, когда малышу исполнится год и три. Но родители боятся упустить драгоценное время: они не стали ждать и занялись поиском специалиста, который поможет их сыну.Стоимость лечения - 153 тысячи рублей, основную сумму соберут читатели газеты "Коммерсант" и сайта rusfond.ru. Не хватает 37ми тысяч.Помочь Сене можно, отправив на короткий номер 5542 смс-сообщение со словом "ДЕТИ". Стоимость одного сообщения - 75 рублей. Другие способы помощи - на сайте Русфонда. Ирина очень верит в то, что совсем скоро ее сын ни чем не будет отличаться от других детей.