Кировские спасатели успешно выступили на Чемпионате России по служебному собаководству

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«Оценивал судья из Германии. Никаких поблажек там не было. Очень сложный участок поля достался мне. Но прошел. 90 баллов из 100 набрали».

«Нельзя ребенка сразу в армию отдать. Здесь тоже самое. Всему должен быть свой возраст. Когда собака молодая это происходит часто, каждый месяц. А когда взрослая, в основном, тренинг интенсивный идет перед соревнованиями».

«В первую очередь это вожак стаи. Собака это стайное животное. Он учитель, тренер, наставник для собаки. Она не будет подчиняться, если ты будешь для нее другом».

11 команд соревновались на Чемпионате России по служебному собаководству. В их числе были и кировчане. И они вошли в десятку лучших по программе троеборья. О профессиональном мастерстве кинологов материал Романа Четверикова.Если бы я не был в нем уверен, то никуда бы не ездил. Так Юрий Корепанов отзывается о Зиггере. Взяв его щенком, он постепенно начал приучать собаку к выполнению должностных обязанностей. В их число входило и участие в соревнованиях. На первом этапе подготовки Зиггер прошел национальные виды дрессировки. Это послушание и защита. Далее пес перешел на международные стандарты, включающие следовую работу. Именно с ней пришлось впервые столкнуться на чемпионате страны.А это тренировка на отработку команд. Сергей Усков спортсмен-кинолог с большим стажем. За плечами неоднократные и успешные выезды на турниры. В том числе и мировые. Сейчас все свои медальные надежды он связывает с Ларго. Бельгийская овчарка считается наиболее подходящим вариантом для достижения побед. Она хорошо дрессируется и быстро обучается выполнять всё, что от неё требуется.По словам специалистов, испортить собаку легко. Научить и исправить очень сложно, поэтому в этом спорте со служебной собакой мало быть просто партнерами.Юрий и Сергей теперь готовятся к Кубку России. Вхождение в пятерку лучших даст путевку на мировой чемпионат. Успех на нем важен. В этом году у кинологической службы страны юбилей. Ей исполняется 110 лет.