Кировские спасатели успешно выступили на Чемпионате России по служебному собаководству

11 команд соревновались на Чемпионате России по служебному собаководству. В их числе были и кировчане. И они вошли в десятку лучших по программе троеборья. О профессиональном мастерстве кинологов материал Романа Четверикова.
Если бы я не был в нем уверен, то никуда бы не ездил. Так Юрий Корепанов отзывается о Зиггере. Взяв его щенком, он постепенно начал приучать собаку к выполнению должностных обязанностей. В их число входило и участие в соревнованиях. На первом этапе подготовки Зиггер прошел национальные виды дрессировки. Это послушание и защита. Далее пес перешел на международные стандарты, включающие следовую работу. Именно с ней пришлось впервые столкнуться на чемпионате страны.
ЮРИЙ КОРЕПАНОВ, ПРОВОДНИК СЛУЖЕБНОЙ СОБАКИ:
«Оценивал судья из Германии. Никаких поблажек там не было. Очень сложный участок поля достался мне. Но прошел. 90 баллов из 100 набрали».
А это тренировка на отработку команд. Сергей Усков спортсмен-кинолог с большим стажем. За плечами неоднократные и успешные выезды на турниры. В том числе и мировые. Сейчас все свои медальные надежды он связывает с Ларго. Бельгийская овчарка считается наиболее подходящим вариантом для достижения побед. Она хорошо дрессируется и быстро обучается выполнять всё, что от неё требуется.
СЕРГЕЙ УСКОВ, ПРОВОДНИК СЛУЖЕБНОЙ СОБАКИ:
«Нельзя ребенка сразу в армию отдать. Здесь тоже самое. Всему должен быть свой возраст. Когда собака молодая это происходит часто, каждый месяц. А когда взрослая, в основном, тренинг интенсивный идет перед соревнованиями».
По словам специалистов, испортить собаку легко. Научить и исправить очень сложно, поэтому в этом спорте со служебной собакой мало быть просто партнерами.
ДМИТРИЙ ОГОРОДНИКОВ, НАЧАЛЬНИК КОМАНДЫ СЛУЖЕБНОГО СОБАКОВОДСТВА:
«В первую очередь это вожак стаи. Собака это стайное животное. Он учитель, тренер, наставник для собаки. Она не будет подчиняться, если ты будешь для нее другом».
Юрий и Сергей теперь готовятся к Кубку России. Вхождение в пятерку лучших даст путевку на мировой чемпионат. Успех на нем важен. В этом году у кинологической службы страны юбилей. Ей исполняется 110 лет.
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