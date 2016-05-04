Урожай со своего огорода нужно продавать по правилам
- Чьи эти ящики?
- Не наши.
- А почем картошка у вас?
- Нипочем, я купила.
Продавцы, которые торгуют по закону - арендуют палатку и платят все налоги, относятся к бабушкам неоднозначно.
- Бардак после них. Если они бы чистоту соблюдали, никто бы их не гонял.
По закону несанкционированная торговля в Кирове запрещена. Кстати, торгуют без разрешения не только зеленью с огородов, некоторые занимаются банальной перепродажей ширпотреба, кто-то продает инструменты и подержанные вещи. Все это вызывает законное неудовольствие у добропорядочных продавцов.
АЛЕКСАНДР СЕДЕЛЬНИКОВ, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Нам поступили жалобы от тех, кто торгует на рынке: почему мы платим, а они нет? Это называется нездоровая конкуренция».
При этом кировчане не видят большой разницы между законной и незаконной торговлей и призывают относиться к бабушкам терпимо.
- Беру и тут и там, пусть они торгуют. Они приносят нам радость.
И хотя за незаконную торговлю предусмотрены административные штрафы от 3 до 5 тысяч рублей, а также конфискация продукции, весов и столов, очень часто дело заканчивается просто устным предупреждением.
ИВАН ШВЕЦОВ, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«И к слову об эффективности подобных рейдов. Не прошло и 5 минут с тех пор, как из поля зрения скрылись полицейские и чиновники, как бабушки вернулись на свои насиженные места».
Добавим, что легальная торговля выращенными своими руками овощами совсем не сложное дело - городская администрация предоставляет места для такой торговли на территории городских рынков. Но нарушители закона предпочитают торговать там, где "проходимость" народа больше, то есть вдоль тротуаров возле магазинов.
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