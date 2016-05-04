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В Кирове прошел рейд по пресечению незаконной торговли в районе Центрального рынка. Почему урожай со своего огорода нужно продавать по правилам, и какое наказание грозит бабушкам, торгующим зеленью в неположенном месте?В районе центрального рынка всегда можно увидеть женщин преклонного возраста, торгующих зеленью со своего огорода. При виде полиции и чиновников бабушки мгновенно сворачивают бизнес и делают вид, что они - обычные покупатели.Продавцы, которые торгуют по закону - арендуют палатку и платят все налоги, относятся к бабушкам неоднозначно.По закону несанкционированная торговля в Кирове запрещена. Кстати, торгуют без разрешения не только зеленью с огородов, некоторые занимаются банальной перепродажей ширпотреба, кто-то продает инструменты и подержанные вещи. Все это вызывает законное неудовольствие у добропорядочных продавцов.При этом кировчане не видят большой разницы между законной и незаконной торговлей и призывают относиться к бабушкам терпимо.И хотя за незаконную торговлю предусмотрены административные штрафы от 3 до 5 тысяч рублей, а также конфискация продукции, весов и столов, очень часто дело заканчивается просто устным предупреждением.Добавим, что легальная торговля выращенными своими руками овощами совсем не сложное дело - городская администрация предоставляет места для такой торговли на территории городских рынков. Но нарушители закона предпочитают торговать там, где "проходимость" народа больше, то есть вдоль тротуаров возле магазинов.