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Новости / Общество

Урожай со своего огорода нужно продавать по правилам

Сегодня, 10:59 | Просмотров: 121 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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В Кирове прошел рейд по пресечению незаконной торговли в районе Центрального рынка. Почему урожай со своего огорода нужно продавать по правилам, и какое наказание грозит бабушкам, торгующим зеленью в неположенном месте?
 
 
В районе центрального рынка всегда можно увидеть женщин преклонного возраста, торгующих зеленью со своего огорода. При виде полиции и чиновников бабушки мгновенно сворачивают бизнес и делают вид, что они - обычные покупатели.

- Чьи эти ящики?
- Не наши.
- А почем картошка у вас?
- Нипочем, я купила.

Продавцы, которые торгуют по закону - арендуют палатку и платят все налоги, относятся к бабушкам неоднозначно.

- Бардак после них. Если они бы чистоту соблюдали, никто бы их не гонял.

По закону несанкционированная торговля в Кирове запрещена. Кстати, торгуют без разрешения не только зеленью с огородов, некоторые занимаются банальной перепродажей ширпотреба, кто-то продает инструменты и подержанные вещи. Все это вызывает законное неудовольствие у добропорядочных продавцов.

Урожай со своего огорода нужно продавать по правиламАЛЕКСАНДР СЕДЕЛЬНИКОВ, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Нам поступили жалобы от тех, кто торгует на рынке: почему мы платим, а они нет? Это называется нездоровая конкуренция».

При этом кировчане не видят большой разницы между законной и незаконной торговлей и призывают относиться к бабушкам терпимо.

- Беру и тут и там, пусть они торгуют. Они приносят нам радость.

И хотя за незаконную торговлю предусмотрены административные штрафы от 3 до 5 тысяч рублей, а также конфискация продукции, весов и столов, очень часто дело заканчивается просто устным предупреждением.

Урожай со своего огорода нужно продавать по правиламИВАН ШВЕЦОВ, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«И к слову об эффективности подобных рейдов. Не прошло и 5 минут с тех пор, как из поля зрения скрылись полицейские и чиновники, как бабушки вернулись на свои насиженные места».

Добавим, что легальная торговля выращенными своими руками овощами совсем не сложное дело - городская администрация предоставляет места для такой торговли на территории городских рынков. Но нарушители закона предпочитают торговать там, где "проходимость" народа больше, то есть вдоль тротуаров возле магазинов.


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