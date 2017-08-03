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«Не такой мощный, как бывает. 90 лошадей всего. Но скорость приличная. Мы до конца не разгоняли, 80-т может быть».

«Катер "Корвет", отечественного производства. Его вес более двух тон, а мощность двигателя 250 лошадиных сил. Он может развить скорость до 70-ти километров в час».

Для спасателей лето - самый жаркий сезон в прямом и переносном смысле. В Кирове уже открыта навигация, совсем скоро официально стартует пляжный сезон.Внимание и аккуратность. На воду спускается гидроцикл. Эта техника принята на вооружение вятского ГИМС совсем недавно.Это уже более серьезное судно. На нем сотрудники вятского ГИМС патрулируют реки Кировской области. Катер поступил в распоряжение спасателей недавно, но уже успел поучаствовать в рейдах и проверках.Удобное и комфортное судно. Уже в эти выходные катеру придется хорошо поработать. В регионе открыт сезон навигации. На реки выйдут рыбаки и отдыхающие. Спасатели будут следить за соблюдением мер безопасности. Кстати, именно в выходные вятский ГИМС празднует 35-летие.Сотрудники ГИМС напоминают, вода - источник опасности. В этом году во время купания утонули четыре человека. Сейчас в регионе идет подготовка к открытию пляжного сезона. Спасатели уже приняли 16-ть пляжей, а всего таких мест отдыха в области 30-ть.