Предпринимательство на Вятке: уроки истории

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Киров широко отметил 645-летие. Серьезный вклад в развитие города в дореволюционный период сделали купцы. Уникальные документы рассказывают не только о том, как купцы зарабатывали состояния, но и как тратили деньги с пользой для города и его жителей.Вятская губерния с населением за три миллиона человек, жила за счет продукции сельского хозяйства и ремесленных промыслов. Крестьяне не могли выгодно продать свой товар на далеких ярмарках и здесь им на помощь приходили купцы.Документы свидетельствуют о том, что именно купеческое сословие в 19 веке формировало так знакомый нам сегодня образ «Старой Вятки». Многие здания, принадлежавшие купеческим династиям и в «цифровом» 21 веке украшают наш город.В общей массе документов выделяются «ярмарочные билеты» - они рассказывают о широкой географии торговых связей. Владелец такого «билета» получал право на открытие торгового места во время ярмарки. Особой популярностью у купечества и их приказчиков пользовался речной транспорт. Недаром первым акционерным обществом в нашей губернии стало «Вятско-Волжское пароходство»Но не дальние походы и не крупные капиталы сделали славу вятского купечества. А дела благотворительности и меценатства. Например только после того как городским головой в 1859 году стал Яков Алексеевич Прозоров возобновилось строительство Александро- Невского собора ставшего к тому времени уже долгостроем. И городской голова Яков Прозоров не только привлек новые пожертвования для строительства этой жемчужины вятской архитектуры, но и вложил солидные личные средства.До 1917 г. обычным делом было, когда крупный купец возглавлял органы местного самоуправления. Городским головой в начале 20 века был Яков Поскребышев. Для тихой и провинциальной Вятки размах деятельности Якова Ивановича был впечатляющим. С именем этого городского головы связано появление городской электростанции, водопровода, телефонной станции, открытие городской бесплатной библиотеки-читальни им. А.С. Пушкина, Вятского городского попечительства о бедных.В сфере культуры меценатами так же были представители купеческого сословия - устройство вятского губернского театра и основание художественного музея было бы не возможно без участия предпринимателей дореволюционной Вятки.