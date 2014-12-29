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Новости / Общество

Предпринимательство на Вятке: уроки истории

Сегодня, 15:07 | Просмотров: 119 | Автор: Алексей Фоминых | Версия для печати
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Киров широко отметил 645-летие. Серьезный вклад в развитие города в дореволюционный период сделали купцы. Уникальные документы рассказывают не только о том, как купцы зарабатывали состояния, но и как тратили деньги с пользой для города и его жителей.

Предпринимательство на Вятке: уроки историиАЛЕКСЕЙ ФОМИНЫХ, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Торговый дом братьев Лаптевых, магазин купца Кардакова, магазин Соколова. В этом и была особенность дореволюционной рекламы, то что за качество товара и услуг купец отвечал своим честным именем».

Вятская губерния с населением за три миллиона человек, жила за счет продукции сельского хозяйства и ремесленных промыслов. Крестьяне не могли выгодно продать свой товар на далеких ярмарках и здесь им на помощь приходили купцы.

Предпринимательство на Вятке: уроки историиНАТАЛЬЯ ДУДИНА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ ЦГАКО:
«Интересно, что купцы 1 и 2 гильдии в основном закупали зерно и муку и увозили для продажи в Архангельский порт. Купцы же третьей гильдии занимались мелкой торговлей мануфактурными товарами, веревками, даже есть сведения ,что старыми иконами торговали».

Документы свидетельствуют о том, что именно купеческое сословие в 19 веке формировало так знакомый нам сегодня образ «Старой Вятки». Многие здания, принадлежавшие купеческим династиям и в «цифровом» 21 веке украшают наш город.

АЛЕКСЕЙ ФОМИНЫХ, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Улица Спасская! Именно здесь находился деловой цент дореволюционной Вятки. Здесь находился первый банк международной торговли, здесь была гостиница «Европейская». И по улице Спасской шли торговые ряды виднейших представителей вятского купечества».

В общей массе документов выделяются «ярмарочные билеты» - они рассказывают о широкой географии торговых связей. Владелец такого «билета» получал право на открытие торгового места во время ярмарки. Особой популярностью у купечества и их приказчиков пользовался речной транспорт. Недаром первым акционерным обществом в нашей губернии стало «Вятско-Волжское пароходство»

Предпринимательство на Вятке: уроки историиАЛЕКСЕЙ ЛЕОНТЬЕВ, ГЛАВНЫЙ АРХИВИСТ ОТДЕЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ЦГАКО:
«Создателем и главой Волжско-Вятского пароходства был Тихон Филиппыч Булычев. Ему принадлежало более 30 пароходов, и они ходили по всей Вятке по Волге и дальше до самого Каспийского моря».

АЛЕКСЕЙ ФОМИНЫХ, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Здесь на выставке мы обнаружили уникальный документ - это путевой журнал парохода «Булычев». Из него можно узнать, что от Казани до Вятки пароход двигался в течении пяти суток. Здесь записаны все пристани которые проходил пароход и те события и происшествия, которые случались с командой парохода. Например, в журнале есть интересная запись «С 10 по 11 мая выше Гольцей стояли за туманами».

Но не дальние походы и не крупные капиталы сделали славу вятского купечества. А дела благотворительности и меценатства. Например только после того как городским головой в 1859 году стал Яков Алексеевич Прозоров возобновилось строительство Александро- Невского собора ставшего к тому времени уже долгостроем. И городской голова Яков Прозоров не только привлек новые пожертвования для строительства этой жемчужины вятской архитектуры, но и вложил солидные личные средства.

Предпринимательство на Вятке: уроки историиМИХАИЛ СУДОВИКОВ, ДОКТОР ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОР:
«Яков Алексеевич Прозоров это действительно вятский купец, причем купец российского масштаба. Он без посредников торговал с Англией, с Голландией, скопил большой капитал. Свой капитал он расходовал, в том числе, и на нужды благотворительности. Он открыл детский приют. Открыл и богадельню, и говорят, что каждый бедняк в определенный день мог придти к его дому и получить какую-то помощь от этого купца».

До 1917 г. обычным делом было, когда крупный купец возглавлял органы местного самоуправления. Городским головой в начале 20 века был Яков Поскребышев. Для тихой и провинциальной Вятки размах деятельности Якова Ивановича был впечатляющим. С именем этого городского головы связано появление городской электростанции, водопровода, телефонной станции, открытие городской бесплатной библиотеки-читальни им. А.С. Пушкина, Вятского городского попечительства о бедных.

В сфере культуры меценатами так же были представители купеческого сословия - устройство вятского губернского театра и основание художественного музея было бы не возможно без участия предпринимателей дореволюционной Вятки.


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