Парад ретромобилей в Яранске

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В Яранске прошёл главный праздник лета - колёсная феерия, посвященная земляку, Леонтию Шамшуренкову, изобретателю самобеглой коляски.Главным событием праздника из года в год остается парад ретро-автомобилей. Чего здесь только нет. Советские Москвичи и американские виллисы, немецкие мерседесы и итальянские Фиаты, а возглавляет колонну самобеглая коляска. Движется она и правда, вроде бы сама по себе.Коляска оснащена двигателем от снегохода. Заводится не просто, едет не быстро, но для такой коляски быстрота и не нужна. Управляет ретро-автомобилем водитель, который находится за спинами пассажиров, что довольно непривычно. Создатель коляски рассказывает об идее воссоздать 100% оригинал.Внимание людей привлекает и чайка. Советский автомобиль премиум-класса, в салоне висит генеральский китель с наградами - намёк на то, кого такая машина в своё время перевозила.Каждый из автомобилей можно было потрогать, открыть капот, посидеть за рулем, сделать сэлфи.Добавим, что праздник длился до самого вечера, в течение дня в городе выступали музыканты из Кирова, прошел конкурс юных велосипедистов, и были гонки по бездорожью, а закончилось все просмотром кино под открытым небом.