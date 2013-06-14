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Парад ретромобилей в Яранске

Сегодня, 17:28 | Просмотров: 75 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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В Яранске прошёл главный праздник лета - колёсная феерия, посвященная земляку, Леонтию Шамшуренкову, изобретателю самобеглой коляски.

Главным событием праздника из года в год остается парад ретро-автомобилей. Чего здесь только нет. Советские Москвичи и американские виллисы, немецкие мерседесы и итальянские Фиаты, а возглавляет колонну самобеглая коляска. Движется она и правда, вроде бы сама по себе.

Парад ретромобилей в Яранске ИВАН ШВЕЦОВ, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Это копия самобеглой коляски, которую создали по чертежам и рисункам Леонтия Шамшуренкова. Оригинал приводился в движение силой ног, там было что-то вроде педального привода».

Коляска оснащена двигателем от снегохода. Заводится не просто, едет не быстро, но для такой коляски быстрота и не нужна. Управляет ретро-автомобилем водитель, который находится за спинами пассажиров, что довольно непривычно. Создатель коляски рассказывает об идее воссоздать 100% оригинал.

Парад ретромобилей в Яранске АЛЕКСАНДР ТУШЕНЦОВ, ИНЖЕНЕР:
«Не стояла такая задача, главное было показать шоу-коляску. Я не уверен, что мы бы всегда нашли двух таких сильных мужичков, и далеко бы на ней уехали».
 
Внимание людей привлекает и чайка. Советский автомобиль премиум-класса, в салоне висит генеральский китель с наградами - намёк на то, кого такая машина в своё время перевозила.

Парад ретромобилей в Яранске ДМИТРИЙ ЛАГЕРЬ, КОЛЛЕКЦИОНЕР РЕТРО-АВТОМОБИЛЕЙ:
«5-литровый двигатель, коробка автомат, стеклоподъемники. Современный автомобиль».
 
Каждый из автомобилей можно было потрогать, открыть капот, посидеть за рулем, сделать сэлфи.

- Обалденные машины, отличный праздник, мне всё понравилось.
- Кадиллак и Чайка. Там очень красиво. В багажнике есть караоке.

Добавим, что праздник длился до самого вечера, в течение дня в городе выступали музыканты из Кирова, прошел конкурс юных велосипедистов, и были гонки по бездорожью, а закончилось все просмотром кино под открытым небом.


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