Из Кирова могут выселить предприятие, регулярно отравляющее воздух в городе.

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Проблему неприятных запахов, которые постоянно появляются в воздухе, обсудили на внеочередном заседании городской комиссии по ЧС.

По информации Роспотребнадзора, в текущем году в ведомство поступило 500 жалоб от жителей областного центра на неприятный запах.

С апреля эксперты провели более 400 проверок атмосферного воздуха в разных частях Кирова на содержание оксида азота, диоксида азота, серы, аммиака, фенола, формальдегида, фурфурола, меркаптана, гидросульфита. Все эти вещества имеют неприятный запах.

Из 413 исследований по пяти зафиксировано превышение допустимых концентраций. Превышения зафиксированы 30 апреля, 20 и 21 мая по веществу метантиол (метилмеркаптан) в точках на улицах Весенней, 87; Дзержинского, 64; Кольцова, 22; Березниковской, 168. Также были зафиксированы превышения концентрации по дигидросульфиду на ул. Кольцова, 22. К тому же в этих точках зафиксированы значимые концентрации аммиака, сероводорода, и фурфурола.

В ходе проверок было выявлено, что источником запаха является одно из предприятий (предположительно ООО «Дион»), которое располагается на промплощадке Биохимзавода. Сотрудники Роспотребнадзора пытались зайти на площадку с плановой проверкой, но на территорию завода специалистов не пустили. В связи с этим предприятие было привлечено к административной ответственности. Общая сумма штрафов составила 46 тысяч рублей.

За последний месяц более ста обращений от горожан поступило в Росприроднадзор. Специалисты также провели проверку и выявили нарушения в работе очистных сооружений предприятия.

14 июня правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело по фактам загрязнения воздуха.

В управлении Росприроднадзора сообщили, что в рамках уголовного дела с 19 июня начнутся внеплановые проверки производства и очистных систем предприятия, находящегося на промплощадке Биохимзавода. Если грубые нарушения в системе очистки выбросов подтвердятся, предприятие могут удалить с городской промплощадки.