В Порошино состоялись Олимпийские сказочные игры

В Кирове в СТК "Порошино" прошел Всероссийский олимпийский день. В этом году был выбран необычный формат – в виде Олимпийских сказочных игр. Герои сказок съехались со всей Кировской области, а также из других регионов.
- Три, два один - десять пудов.
Кикимора Вятская как никто другой знает, чем можно заняться на свежем воздухе. В ее арсенале сказочных развлечений припасено множество забав.
КИКИМОРА ВЯТСКАЯ:
«Здесь и взрослым интересно. Мы играем в игры русские народные, кикиморские забавы, бегаем, прыгаем и спортивно отдыхаем».
Участников олимпийского дня в Порошино периодически то освежало прохладным ветром, то поливало дождем. Но это не помешало веселью и общему праздничному настроению.
В этом году Олимпийский день для кировчан стал по-настоящему сказочным. Чтобы поддержать спортивный настрой на праздник съехались сказочные персонажи со всей Кировской области и из соседних регионов. Балагур и весельчак со своими спутницами приехал из Удмуртии.
- В русских сказках - это Иванушка, а в Удмуртских Лапшо Пидунь, а мы его верные друзья, помощники.
Для всех желающих в Порошино был организован «Сказочный забег». А после территорию поделили на секции, в которых можно было проверить свою силу и ловкость под руководством профессиональных спортсменов и сказочных героев.
АННА АЛЬМИНОВА, МИНИСТР СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Сегодня во всех региональных столицах проходит праздник, направленный на популяризацию олимпийского движения, пропаганду принципов олимпизма, привлечение населения нашей страны к занятиям физической культурой и спортом».
Здесь же, под открытым небом представители спортивных федераций и школ организовали работу спортплощадок по разным направлениям: футбол, баскетбол, волейбол, фехтование, акробатика, бокс, дзюдо и многое другое. Кроме того, все желающие могли выполнить нормативы комплекса ГТО.
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