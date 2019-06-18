В Порошино состоялись Олимпийские сказочные игры

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- Три, два один - десять пудов.

- В русских сказках - это Иванушка, а в Удмуртских Лапшо Пидунь, а мы его верные друзья, помощники.

«Сегодня во всех региональных столицах проходит праздник, направленный на популяризацию олимпийского движения, пропаганду принципов олимпизма, привлечение населения нашей страны к занятиям физической культурой и спортом».

В Кирове в СТК "Порошино" прошел Всероссийский олимпийский день. В этом году был выбран необычный формат – в виде Олимпийских сказочных игр. Герои сказок съехались со всей Кировской области, а также из других регионов.Кикимора Вятская как никто другой знает, чем можно заняться на свежем воздухе. В ее арсенале сказочных развлечений припасено множество забав.Участников олимпийского дня в Порошино периодически то освежало прохладным ветром, то поливало дождем. Но это не помешало веселью и общему праздничному настроению.В этом году Олимпийский день для кировчан стал по-настоящему сказочным. Чтобы поддержать спортивный настрой на праздник съехались сказочные персонажи со всей Кировской области и из соседних регионов. Балагур и весельчак со своими спутницами приехал из Удмуртии.Для всех желающих в Порошино был организован «Сказочный забег». А после территорию поделили на секции, в которых можно было проверить свою силу и ловкость под руководством профессиональных спортсменов и сказочных героев.Здесь же, под открытым небом представители спортивных федераций и школ организовали работу спортплощадок по разным направлениям: футбол, баскетбол, волейбол, фехтование, акробатика, бокс, дзюдо и многое другое. Кроме того, все желающие могли выполнить нормативы комплекса ГТО.