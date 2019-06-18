ГФИ проверил пешеходные переходы вблизи учебных заведений
В областном центре 93 пешеходных перехода, которые требуют особого внимания. На этот год выделяется порядка ста миллионов рублей на модернизацию 64-х пешеходных переходов. Перекресток Труда-Горбуновой. В прошлом году здесь произошло два ДТП, сам переход требует полной модернизации. Это подтверждают и сотрудники ГИБДД.
АЛЕКСАНДР ВЛАСОВ, НАЧАЛЬНИК УГИБДД УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«По данному переходу мы видим ряд недостатков, которые не соответствуют нацстандартам. На сегодня имеются только знаки "Пешеходный переход" и допосвещение. Как мы видим разметки, пешеходных ограждений, знаков "Внимание дети" пока нет».
Как отметил Главный федеральный инспектор, пока наш регион отстает по выполнению поручения президента и городской власти нужно заниматься не только асфальтированием улиц, но и заботится о безопасности пешеходов.
ВЛАДИМИР КЛИМОВ, ГЛАВНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСПЕКТОР ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ АППАРАТА ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА РФ В ПФО:
«Мы отстаем по выполнению поручения Президента и это надо понимать. Надо подтягивать. Понятно, что асфальтировать улицы, это немного другое, а здесь надо догонять».
На улице Современной переход к школе номер 11 обозначен только двумя знаками пешеходного перехода. Здесь нет зебры, искусственных неровностей и знаков, которые ограничивают скорость движения автомобилей. Тем временем, на весь микрорайон это единственная школа, в настоящее время работает школьный лагерь и по переходу ежедневно ходят дети.
ВЛАДИМИР КЛИМОВ, ГЛАВНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСПЕКТОР ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ АППАРАТА ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА РФ В ПФО:
«То, что мы видели, вы снимали, объехали 5 школ, посмотрели. Мы специально взяли проблемные, чтобы не бросать пыль в глаза, а показать, как оно есть. И постараемся к первому сентября этот вопрос закрыть».
В ближайшее время переходы пройдут модернизацию, но и родителям стоит ежедневно напоминать детям о необходимости соблюдения правил дорожного движения и безопасных маршрутах.
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