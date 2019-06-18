ГФИ проверил пешеходные переходы вблизи учебных заведений

Поделиться новостью:

В областном центре главный федеральный инспектор осмотрел пешеходные переходы вблизи учебных заведений на соответствие национальным стандартам в сфере безопасности дорожного движения.В областном центре 93 пешеходных перехода, которые требуют особого внимания. На этот год выделяется порядка ста миллионов рублей на модернизацию 64-х пешеходных переходов. Перекресток Труда-Горбуновой. В прошлом году здесь произошло два ДТП, сам переход требует полной модернизации. Это подтверждают и сотрудники ГИБДД.Как отметил Главный федеральный инспектор, пока наш регион отстает по выполнению поручения президента и городской власти нужно заниматься не только асфальтированием улиц, но и заботится о безопасности пешеходов.На улице Современной переход к школе номер 11 обозначен только двумя знаками пешеходного перехода. Здесь нет зебры, искусственных неровностей и знаков, которые ограничивают скорость движения автомобилей. Тем временем, на весь микрорайон это единственная школа, в настоящее время работает школьный лагерь и по переходу ежедневно ходят дети.В ближайшее время переходы пройдут модернизацию, но и родителям стоит ежедневно напоминать детям о необходимости соблюдения правил дорожного движения и безопасных маршрутах.