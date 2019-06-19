В Кирове после жалоб на неприятные запахи закроют биохимзавод.

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На предприятии будет досрочно проведен капитальный ремонт системы газоочистки.

Решение было принято после многочисленных жалоб горожан на неприятные запахи в воздухе и встречи руководства города с представителями Кировского биохимзавода.

Напомним, что в ходе проверок Роспотребнадзора было выявлено, что источником запаха является одно из предприятий (предположительно ООО «Дион»). Оно располагается на промплощадке Биохимзавода, но попытки специалистов надзорной службы зайти на территорию были безуспешными из-за препятствия охраны предприятия.

Проблема обсуждалась на внеплановом заседании комиссии по ЧС. На следующий день руководство города встретилось с генеральным директором кировского Биохимзавода Дмитрием Пантелеевым.

В итоге была достигнута договорённость о том, что в ближайшее время предприятие досрочно остановят для проведения капитального ремонта: будет проведено усовершенствование систем газоочистки.