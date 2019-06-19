В Яранске прошел праздник для юных велосипедистов
Детям надо было преодолеть несколько сложных препятствий - змейку, восьмерку, мостик и прыжок. К соревнованиям допускались ребята разных возрастов, и велосипеды у них были тоже разные. Легче всего с заданием справлялись ребята постарше и поопытнее. Некоторые из элементов было легко делать малышам на маленьких велосипедах.
ОЛЬГА ПЕТУХОВА:
«Я очень рада и счастлива, что для детей организовывают такие праздники».
- Все было интересно, понравилось. Хочу, чтобы было побольше таких праздников.
- Мне очень понравилось, я буду и в следующем году участвовать.
"Колёсная феерия" - ежегодный праздник в Яранске, посвященный изобретателю самобеглой коляски Леонтию Шамшурнекову. В праздничный день весь город ждали конкурсы, так или иначе связанные с разными средствами передвижения - от автомобиля до велосипеда.
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