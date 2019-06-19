В Яранске прошел праздник для юных велосипедистов

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В Яранске во время фестиваля Колёсная феерия прошел праздник для юных велосипедистов под названием "Виртуоз - рули".Детям надо было преодолеть несколько сложных препятствий - змейку, восьмерку, мостик и прыжок. К соревнованиям допускались ребята разных возрастов, и велосипеды у них были тоже разные. Легче всего с заданием справлялись ребята постарше и поопытнее. Некоторые из элементов было легко делать малышам на маленьких велосипедах."Колёсная феерия" - ежегодный праздник в Яранске, посвященный изобретателю самобеглой коляски Леонтию Шамшурнекову. В праздничный день весь город ждали конкурсы, так или иначе связанные с разными средствами передвижения - от автомобиля до велосипеда.