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Новости / Общество

В Яранске прошел праздник для юных велосипедистов

Вчера, 11:40 | Просмотров: 135 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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В Яранске во время фестиваля Колёсная феерия прошел праздник для юных велосипедистов под названием "Виртуоз - рули".

Детям надо было преодолеть несколько сложных препятствий - змейку, восьмерку, мостик и прыжок. К соревнованиям допускались ребята разных возрастов, и велосипеды у них были тоже разные. Легче всего с заданием справлялись ребята постарше и поопытнее. Некоторые из элементов было легко делать малышам на маленьких велосипедах.

В Яранске прошел праздник для юных велосипедистов ОЛЬГА ПЕТУХОВА:
«Я очень рада и счастлива, что для детей организовывают такие праздники».

- Все было интересно, понравилось. Хочу, чтобы было побольше таких праздников.
- Мне очень понравилось, я буду и в следующем году участвовать.

"Колёсная феерия" - ежегодный праздник в Яранске, посвященный изобретателю самобеглой коляски Леонтию Шамшурнекову. В праздничный день весь город ждали конкурсы, так или иначе связанные с разными средствами передвижения - от автомобиля до велосипеда.


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