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Новости / Общество

В Кирове природоохранная прокуратура потребовала приостановить работу очистных сооружений ООО "Дион".

Вчера, 12:38 | Просмотров: 153 | Версия для печати
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Кировский межрайонный природоохранный прокурор направил в Октябрьский районный суд города Кирова исковое заявление о приостановке эксплуатации очистных сооружений ООО «Дион», расположенных на производственной площадке Кировского биохимического завода по улице Луганской города Кирова.
 
Ранее сообщалось, что в Кировскую природоохранную прокуратуру поступило более сотни жалоб кировчан на неприятные запахи в воздухе.
 
В ходе проверки было установлено, что при эксплуатации локальных очистных сооружений были допущены нарушения правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ. В результате чего ПДК загрязняющих веществ метантиола (метилмеркаптана) в атмосферном воздухе в районе улиц Дзержинского и Луганской города Кирова превысила более чем в 3 раза.
 
Превышение в воздухе концентрации метантиола (метилмеркаптана) в сочетании с другими загрязнителями вызывает неприятный запах, который стал причиной многочисленные жалобы граждан в контролирующие органы.
 
Кроме того было установлено, что ООО «Дион» длительное время не выполняло требования контролирующих органов об устранении нарушений при производственном контроле за качеством атмосферного воздуха. Предприятие не отслеживало концентрацию ряда специфических загрязнителей воздуха. Также не определена периодичность замеров качества воздуха в санитарно-защитной зоне и в зоне влияния выбросов предприятия, не согласовано размещение постов наблюдения и перечня загрязняющих веществ, подлежащих контролю.
 
Проводимые предприятием анализы атмосферного воздуха делала лаборатория, не аккредитованная в установленном порядке.
 
по информации прокуратуры Кировской области


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