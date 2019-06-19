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Поисковики устроили жительнице Зуевского района встречу с отцом, погибшим в ВОВ

Вчера, 14:54 | Просмотров: 165 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Поисковики устроили жительнице Зуевского района встречу с отцом, погибшим в Великую Отечественную войну. Она впервые увидела его лицо и даже услышала голос. Как такое стало возможным?

- Я думаю, что десятка четыре мы сегодня ухлопали.

Этой записи почти 80-т лет. Старший лейтенант Сергей Кононович Карин описывает бой, который только что закончился. Его дочь, Любовь Генералова, впервые слышит голос своего отца. И даже видит его лицо, фотографий у семьи не было.

Поисковики устроили жительнице Зуевского района встречу с отцом, погибшим в ВОВ ЛЮБОВЬ ГЕНЕРАЛОВА, ДОЧЬ СЕРГЕЯ КОНОНОВИЧА КАРИНА:
«Я сегодня впервые увидела и узнала своего... Как он служил, я только знала, что он ушел в 41-м году. Мама говорила, ушел... Мне два годика было».
 
 
Сергей Кононович Карин был кадровым офицером. Дослужился до старшего лейтенанта, занимал должность заместителя командира роты тяжелых танков. Офицер погиб под Сталинградом. За месяц до смерти он дал интервью радиокорреспонденту. На записи слышен голос с характерным, нашим вятским говором.

- Выскочили мы из деревни, и вон туда пошли к тому хутору. И вон у того сарая у нас случай произошел.

Свидание с отцом Любови Генераловой устроили московские поисковики. Активисты проекта "Алексей, Алешенька, сынок..." провели большую исследовательскую работу. Подняли архивы, сначала нашли запись интервью, а потом единственную фотографию Сергея Кононовича Карина.

Поисковики устроили жительнице Зуевского района встречу с отцом, погибшим в ВОВ КОНСТАНТИН ТИМЧЕНКО, РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА "АЛЕКСЕЙ, АЛЕШЕНЬКА, СЫНОК...", УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ ШКОЛЫ №185 Г. МОСКВЫ:
«Исследовательскую работу проводят дети под моим руководством. Мы вместе в не учебное время выезжаем в архивы. В данном случае это был архив фонодокументов, где записи голосов, радиопередач времен войны».
 
 
Столичные поисковики привезли не только фото и голос Сергея Кононовича. Еще один подарок для дочери офицера приготовили активисты из Волгоградской области.

Поисковики устроили жительнице Зуевского района встречу с отцом, погибшим в ВОВ АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Это не простая гильза. В село Суна, Зуевского района ее прислали волгоградские поисковики. Внутри нее земля. Земля с могилы, в которой похоронен Сергей Кононович Карин».
 
 
Также поисковики подробно описали боевой путь Сергея Кононовича Карина. В 42-м году он был награжден Орденом Красного Знамени, а также Орденом Красной Звезды. Он участвовал во множестве боевых операций, многократно вступал в бой на своем командирском танке и никогда не прятался за спинами своих бойцов.


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