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Автомобильные пробки в Кирове

Сегодня, 10:57 | Просмотров: 110 | Автор: Альбина Самигуллина | Версия для печати
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Затянувшаяся поездка. Кировчане, спешащие утром в центр города, каждый день рискуют попасть в пробку. Что влияет на дорожную обстановку и есть ли выход из ситуации?

По утрам и вечерам на улице Ленина на некоторых участках от Нововятска вплоть до Филармонии можно попасть в пробку. От плотного движения страдают и выезжающие с прилегающих территорий и второстепенных улиц. На остановках люди теряют время в ожидании общественного транспорта, при этом попасть в автобус сложно, здесь также образуется своя пробка - из пассажиров. Путь в несколько остановок может продлиться до часа, но в Нововятск пешком не уйдешь.

- Нет, очень не нравится.
- Не очень.
- Пробки, да. Когда этот район открылся - Солнечный Берег - стали пробки.

Водители говорят, что из-за пробок они часто не соблюдают расписание. Ситуацию могло бы изменить расширение путепровода через речку Хлыновку, так как именно в этом месте идёт сужение проезжей части и сокращение полос для движения.

Автомобильные пробки в КировеСЕРГЕЙ МИЛЮТИН, ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА:
«Тут надо развязку делать, чтобы в город машины уходили».
 
 
 
Автомобильные пробки в КировеАЛЬБИНА САМИГУЛЛИНА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Кроме участка дороги по улице Ленина, в городе существует ещё несколько проблемных точек. Сейчас мы находимся на пересечении улиц Лепсе и Октябрьского проспекта, утром и вечером здесь можно простоять не один час. В ближайшее время в движении транспортных потоков могут произойти изменения».
 
Этот участок - один из сорока наиболее проблемных в городе, по которым разработчики новой транспортной стратегии областного центра предложат свои варианты того, как движение по ним можно сделать наиболее удобным. Есть и немало второстепенных улиц, с которых проблематично выехать на главные дороги. Добавляет проблем и ремонт дороги на четырёх больших улицах, ведь все работы ведутся одновременно.

Автомобильные пробки в КировеДЕНИС ПЫРЛОГ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОАО "КИРОВПАССАЖИРАВТОТРАНС":
«Просто нужно сделать, мне кажется, несколько вещей. Первое: перенастроить работу светофоров, второе: правильно планировать уборку улиц и ремонт улиц. Не так, что едешь с полседьмого до полдевятого утра на работу, ты встаёшь в пробки из-за того, что дорогу либо убирают, либо ремонтируют; хотя есть днем время, есть ночью время, есть в выходные дни время».

В прошлом году был заключен договор по разработке программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, но работы подрядчик выполнил не в полном объеме, поэтому сейчас с ним ведётся претензионная работа. Сейчас ему нужно разработать мероприятия по увеличению пропускной способности дорог и снижению уровня заторообразования.


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