Автомобильные пробки в Кирове

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Затянувшаяся поездка. Кировчане, спешащие утром в центр города, каждый день рискуют попасть в пробку. Что влияет на дорожную обстановку и есть ли выход из ситуации?По утрам и вечерам на улице Ленина на некоторых участках от Нововятска вплоть до Филармонии можно попасть в пробку. От плотного движения страдают и выезжающие с прилегающих территорий и второстепенных улиц. На остановках люди теряют время в ожидании общественного транспорта, при этом попасть в автобус сложно, здесь также образуется своя пробка - из пассажиров. Путь в несколько остановок может продлиться до часа, но в Нововятск пешком не уйдешь.Водители говорят, что из-за пробок они часто не соблюдают расписание. Ситуацию могло бы изменить расширение путепровода через речку Хлыновку, так как именно в этом месте идёт сужение проезжей части и сокращение полос для движения.Этот участок - один из сорока наиболее проблемных в городе, по которым разработчики новой транспортной стратегии областного центра предложат свои варианты того, как движение по ним можно сделать наиболее удобным. Есть и немало второстепенных улиц, с которых проблематично выехать на главные дороги. Добавляет проблем и ремонт дороги на четырёх больших улицах, ведь все работы ведутся одновременно.В прошлом году был заключен договор по разработке программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, но работы подрядчик выполнил не в полном объеме, поэтому сейчас с ним ведётся претензионная работа. Сейчас ему нужно разработать мероприятия по увеличению пропускной способности дорог и снижению уровня заторообразования.