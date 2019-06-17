Вновь отремонтированные дороги не доступны для инвалидов

Важная проблема - недоступность ремонтируемых дорог для инвалидов. Высокие бордюры маломобильные люди преодолеть не могут. Проблему признали, но решения до сих пор не последовало.Улицы доступны "на троечку". Отвага и вторая пара рук нужны, чтобы выйти из дома. Добраться до места на одном из участков по улице Московской - целое испытание. И не только здесь.Виталий смеется - ему по силам порог и в 7 сантиметров, уже натренировался и спортивная коляска позволяет. Вопрос в другом - ведь хочется обычно передвигаться, а не устраивать спортивные состязания.Писали, требовали, просто просили исправить ситуацию, однако, подрядчики не только не решили выявленные активистами ОНФ проблемы, но и продолжают ремонт новых участков с такими же нарушениями.И это при норме высоты бордюра 1,5 сантиметра, а значит - «подпрыгнуть» предлагается. Пытаясь сделать среду более доступной, инвалиды стучатся во все возможные двери.Сегодня жизнь инвалидов - сплошной поиск обходных путей. Зачастую возможности их ограничивает даже не здоровье, а неприспособленность городской среды.