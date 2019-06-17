Вновь отремонтированные дороги не доступны для инвалидов

Важная проблема - недоступность ремонтируемых дорог для инвалидов. Высокие бордюры маломобильные люди преодолеть не могут. Проблему признали, но решения до сих пор не последовало.
Улицы доступны "на троечку". Отвага и вторая пара рук нужны, чтобы выйти из дома. Добраться до места на одном из участков по улице Московской - целое испытание. И не только здесь.
Виталий смеется - ему по силам порог и в 7 сантиметров, уже натренировался и спортивная коляска позволяет. Вопрос в другом - ведь хочется обычно передвигаться, а не устраивать спортивные состязания.
- А так в принципе по городу - недоступно у нас это.
Писали, требовали, просто просили исправить ситуацию, однако, подрядчики не только не решили выявленные активистами ОНФ проблемы, но и продолжают ремонт новых участков с такими же нарушениями.
- Мне вот не видно сколько, но вот сантиментов 10-11. С той стороны примерно так же.
И это при норме высоты бордюра 1,5 сантиметра, а значит - «подпрыгнуть» предлагается. Пытаясь сделать среду более доступной, инвалиды стучатся во все возможные двери.
ИВАН ГЛИНЧИКОВ, ЧЛЕН РЕГИОНАЛЬНОГО ШТАБА ОНФ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЛЕНИНСКОЙ РАЙОННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ИНВАЛИДОВ:
«Уже ушло повторное письмо в прокуратуру Кировской области, повторное обращение на имя главы администрации просто напросто не принимать работы подрядчиков с такими нарушениями».
Сегодня жизнь инвалидов - сплошной поиск обходных путей. Зачастую возможности их ограничивает даже не здоровье, а неприспособленность городской среды.