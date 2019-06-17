В оздоровительном лагере в Башарово прошёл день МЧС

Тушение огня и купание в фонтане, устроенном пожарными машинами. В оздоровительном лагере в Башарово сегодня прошёл день МЧС."Предотвращение. Спасение. Помощь" - под таким девизом прошёл "День безопасности" в лагере "Орлёнок", и начался он с тренировочной эвакуации. Ребята успели выйти на главную площадку, и все были спасены. Огнеборцы быстро справились с условным пожаром.Сотрудники МЧС подготовили для ребят большую развлекательную программу. Им показали оборудование, с которым работают спасатели. Его можно было не просто подержать в руках, но и попробовать в действии.Водяной ствол - он тушит пожары, у него есть регулировщик, вот, он может регулировать и поворачиваться вверх, вниз или вправо, влево.Ребята и тушили условный пожар огнетушителем, исследовали деятельность пожарные расчётов, узнали, как проводятся расследования - откуда возник пожар - был ли это несчастный случай или всё же поджог.А в конце ребят ожидали "купания" - створщики устраивали фонтан из пожарных шлангов.