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В оздоровительном лагере в Башарово прошёл день МЧС

В оздоровительном лагере в Башарово прошёл день МЧС

Сегодня, 10:55
67
Альбина Самигуллина

Тушение огня и купание в фонтане, устроенном пожарными машинами. В оздоровительном лагере в Башарово сегодня прошёл день МЧС.

- Внимание, пожарная тревога!

"Предотвращение. Спасение. Помощь" - под таким девизом прошёл "День безопасности" в лагере "Орлёнок", и начался он с тренировочной эвакуации. Ребята успели выйти на главную площадку, и все были спасены. Огнеборцы быстро справились с условным пожаром.

АЛЕКСАНДР НИКИТИНСКИЙ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ГУ МЧС ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Мы стараемся сделать данное мероприятие интересным с практической точки зрения, чтобы дети могли не только посмотреть, но и поучаствовать».

Сотрудники МЧС подготовили для ребят большую развлекательную программу. Им показали оборудование, с которым работают спасатели. Его можно было не просто подержать в руках, но и попробовать в действии.

Водяной ствол - он тушит пожары, у него есть регулировщик, вот, он может регулировать и поворачиваться вверх, вниз или вправо, влево.

Ребята и тушили условный пожар огнетушителем, исследовали деятельность пожарные расчётов, узнали, как проводятся расследования - откуда возник пожар - был ли это несчастный случай или всё же поджог.

- Как электронный нос - сквозь себя прокачивает воздух, если в воздухе есть горючие вещества - он пищит. У нас здесь был бензин, помним, да. Прибор над бензином помещаем, и вот он показывает наличие в воздухе паров горючего вещества.

А в конце ребят ожидали "купания" - створщики устраивали фонтан из пожарных шлангов.

В оздоровительном лагере в Башарово прошёл день МЧС

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