Кировские кинологи отметили свой профессиональный праздник

У них нет ни табельного оружия, ни служебной формы, но их тоже называют сотрудниками полиции. Кировские кинологи вместе со своими верными напарниками отметили профессиональный праздник - День рождения кинологической службы России.Чутье не подводит Ежевику. Сейчас придет хозяин и даст задание. Так оно и произошло. Лабрадор - специалист по поиску наркотиков. Им даже сдан экзамен в Уфимской школе по подготовке кинологов. Полученная оценка "отлично". Безупречно прошло и нахождение закладок в машинах. Называя ласково собаку из-за окраса Пельмешкой, Станислав Попов на любом задании уверен в боевом товарище. Кинологом в полиции он работает с 96-го года. Поэтому в вопросах дрессуры один из лучших специалистов.Род деятельности у собак разный. Есть розыскные, патрульные и специальные. Такие находят оружие, взрывчатые вещества, пропавших людей. Если собака не на задании, то бездельничать ей не дают. Тренировки обязательная часть ее нахождения в центре.В питомнике более ста обученных собак - немецкие овчарки, спаниели, ротвейлеры, лабрадоры. В прошлом году ими была оказана помощь в раскрытии почти тысячи преступлений. Их профессиональное мастерство - это долгие годы кропотливой работы кинолога. Служебная собака за ними закрепляется от щенка до выхода на пенсию. Срок службы от 8 до 10 лет.Отставников кинологи либо оставляют себе, либо отдают знакомым или друзьям. Четвероногих ветеранов вспоминают в каждую годовщину кинологической службы. В этом году ей исполнилось 110 лет. По этому поводу в центре прошла торжественная часть. С вручением наград, грамот и благодарностей отличившимся сотрудникам.