Кировские кинологи отметили свой профессиональный праздник

У них нет ни табельного оружия, ни служебной формы, но их тоже называют сотрудниками полиции. Кировские кинологи вместе со своими верными напарниками отметили профессиональный праздник - День рождения кинологической службы России.
Чутье не подводит Ежевику. Сейчас придет хозяин и даст задание. Так оно и произошло. Лабрадор - специалист по поиску наркотиков. Им даже сдан экзамен в Уфимской школе по подготовке кинологов. Полученная оценка "отлично". Безупречно прошло и нахождение закладок в машинах. Называя ласково собаку из-за окраса Пельмешкой, Станислав Попов на любом задании уверен в боевом товарище. Кинологом в полиции он работает с 96-го года. Поэтому в вопросах дрессуры один из лучших специалистов.
СТАНИСЛАВ ПОПОВ, СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР-КИНОЛОГ ЦЕНТРА КИНОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Если условный рефлекс не поддерживать, он затухает. Но если собака круглосуточно находится в рабочем режиме, она не получает какую-то обязанность. Она воспринимает это как игру, радость и она более качественно работает».
Род деятельности у собак разный. Есть розыскные, патрульные и специальные. Такие находят оружие, взрывчатые вещества, пропавших людей. Если собака не на задании, то бездельничать ей не дают. Тренировки обязательная часть ее нахождения в центре.
- На чем работаем. Именно порошок-имитатор с запахом тротила.
В питомнике более ста обученных собак - немецкие овчарки, спаниели, ротвейлеры, лабрадоры. В прошлом году ими была оказана помощь в раскрытии почти тысячи преступлений. Их профессиональное мастерство - это долгие годы кропотливой работы кинолога. Служебная собака за ними закрепляется от щенка до выхода на пенсию. Срок службы от 8 до 10 лет.
АНДРЕЙ САДАКОВ, НАЧАЛЬНИК ЦЕНТРА КИНОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«К примеру, специалисты-кинологи патрульной службы 12 часов на колесах в составе экипажа. Те, кто работает в составе следственно-оперативных групп, у них до 10 выездов на происшествия. Объем огромный. Эти животные физически не могут справиться. Поэтому, принимается решение об их выбраковке».
Отставников кинологи либо оставляют себе, либо отдают знакомым или друзьям. Четвероногих ветеранов вспоминают в каждую годовщину кинологической службы. В этом году ей исполнилось 110 лет. По этому поводу в центре прошла торжественная часть. С вручением наград, грамот и благодарностей отличившимся сотрудникам.