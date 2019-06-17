Росавтодор проверил качество ремонта кировских автодорог. Итоги были озвучены на заседании рабочей группы по реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".
Работы по ремонту и строительству дорог в Кировской городской агломерации стартовали в апреле. Сейчас завершен ремонт 14 объектов. Алексей Торощин положительно оценил качество работ, отметив, что только началась активная фаза дорожного сезона.
АЛЕКСЕЙ ТОРОЩИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО АГЕНТСТВА:
«Видно и по городу и по области, что сам по себе проект были нужны, что они действуют, и улучшается состояние. Бывают города, где этот проект только запускается и начинает свое действие и, сравнивая вот те города, где уже запущен не первый год - разница она видна».
До 2024 года большой объем работ запланирован как на городских маршрутах, так и на региональной дорожной сети.
ЮРИЙ ШЕВЕЛЕВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ТРАНСПОРТА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Планируется отремонтировать порядка 700 км региональных дорог и 270 дорог в кировской агломерации. На эти цели запланировано выделить - 8,1 на кировскую агломерацию и 9, 2 на региональную сети».
Всего в 2019 году в Кировской области в рамках нацпроекта планируют отремонтировать 120 км дорог местного и регионального значения. Объем финансирования составляет порядка 2,2 млрд. рублей.