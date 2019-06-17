Росавтодор проверил качество ремонта кировских автодорог. Итоги были озвучены на заседании рабочей группы по реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".Работы по ремонту и строительству дорог в Кировской городской агломерации стартовали в апреле. Сейчас завершен ремонт 14 объектов. Алексей Торощин положительно оценил качество работ, отметив, что только началась активная фаза дорожного сезона.До 2024 года большой объем работ запланирован как на городских маршрутах, так и на региональной дорожной сети.Всего в 2019 году в Кировской области в рамках нацпроекта планируют отремонтировать 120 км дорог местного и регионального значения. Объем финансирования составляет порядка 2,2 млрд. рублей.