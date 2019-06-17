По следам боевой славы кировчан: битва за Йыхви.

Журналисты ГТРК "Вятка" засняли с квадрокоптера реконструкцию одного из боёв Великой Отечественной войны. Напоминаем: в реальной битве за деревню Йыхви в 1944м году сражались тоже кировчане - в бою была задействована 125-я стрелковая Красносельская Краснознамённая ордена Кутузова дивизия, сформированная именно в нашем городе. Реконструкция прошла в воскресение на аэродроме в Порошино.