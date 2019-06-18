В День памяти и скорби Киров присоединился к масштабной всероссийской акции "Горсть памяти".Почетный караул возле воинского захоронения на Старо-Макарьевском кладбище. Сюда пришли более сотни кировчан, чтобы почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны.Среди собравшихся - в основном молодежь. Ветеран войны Василий Яковлевич Мелехов обратился к участникам акции словами маршала Победы Жукова.Акцию организовало министерство обороны. Из воинского захоронения взяли горсть земли. Она будет заложена в артиллерийский снаряд, который с воинскими почестями установят на территории главного храма вооруженных сил России. Он располагается в подмосковной Кубинке. После того, как землю поместили в специальный солдатский кисет, кировчане возложили цветы к монументу павшим воинам.Всего в Кировской области - 50-т воинских захоронений. На Старо-Макарьевском кладбище захоронены 95-ть человек. Горсть земли так же взяли из братских могил на территории Мезринского и Лобановского кладбищ.