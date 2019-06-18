Прямой эфир
20 июн 15:28 В кировских лесах - "грибное нашествие". 19 июн 14:54 Поисковики устроили жительнице Зуевского района встречу с отцом, погибшим в ВОВ 19 июн 08:48 В Кирове после жалоб на неприятные запахи закроют биохимзавод. 18 июн 11:54 В Кирове проходит фестиваль военно-спортивных игр "Зарница" 18 июн 15:26 В Слободском районе иномарка насмерть сбила пешехода. 19 июн 12:38 В Кирове природоохранная прокуратура потребовала приостановить работу очистных сооружений ООО "Дион". 19 июн 16:55 На Октябрьском проспекте иномарка сбила женщину с детской коляской. 18 июн 16:19 59-летняя жительница Кильмези продавала квартиру и "подарила" мошеннику 179 тысяч рублей. 19 июн 18:05 Жители домов, находящихся в ведении УК «Актив-Комфорт», могут остаться без мусорных контейнеров 20 июн 19:35 О чем кировчане хотели бы спросить Президента?
17°C
$
62,91
71,6
25 июня 09:24
22 июн 12:59 В Арбажском районе в ДТП пострадали 6 человек, в том числе 2 подростка. 24 июн 10:55 В оздоровительном лагере в Башарово прошёл день МЧС 24 июн 10:59 Кировские кинологи отметили свой профессиональный праздник 24 июн 10:50 Вновь отремонтированные дороги не доступны для инвалидов 24 июн 11:18 Школа здравого смысла (22.06.2019) 24 июн 10:36 Вести. Кировская область (Россия-1) 21.06.2019 24 июн 11:15 Вести. Спорт (23.06.2019) 24 июн 12:04 Вести. События недели (17.06.2019 - 24.06.2019) 24 июн 10:27 Эфир от 24.06.2019г. 24 июн 14:41 По следам боевой славы кировчан: битва за Йыхви.
Киров присоединился к масштабной всероссийской акции "Горсть памяти"

Киров присоединился к масштабной всероссийской акции "Горсть памяти"

Вчера, 15:17
6
Артем Макаров

В День памяти и скорби Киров присоединился к масштабной всероссийской акции "Горсть памяти".

Почетный караул возле воинского захоронения на Старо-Макарьевском кладбище. Сюда пришли более сотни кировчан, чтобы почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны.

- Не все пришли с войны солдаты. Домой, для мирного Труда.
- Мы будем помнить поименно, всех не вернувшихся тогда.

Среди собравшихся - в основном молодежь. Ветеран войны Василий Яковлевич Мелехов обратился к участникам акции словами маршала Победы Жукова.

ВАСИЛИЙ МЕЛЕХОВ, ВЕТЕРАН ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ:
«Дорогая молодежь, не забывайте Великую Отечественную войну. Помните о ней. Изучайте ее опыт, изучайте историю и умножайте боевые традиции нашего старшего поколения».

Акцию организовало министерство обороны. Из воинского захоронения взяли горсть земли. Она будет заложена в артиллерийский снаряд, который с воинскими почестями установят на территории главного храма вооруженных сил России. Он располагается в подмосковной Кубинке. После того, как землю поместили в специальный солдатский кисет, кировчане возложили цветы к монументу павшим воинам.

Всего в Кировской области - 50-т воинских захоронений. На Старо-Макарьевском кладбище захоронены 95-ть человек. Горсть земли так же взяли из братских могил на территории Мезринского и Лобановского кладбищ.

Киров присоединился к масштабной всероссийской акции

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

Реклама