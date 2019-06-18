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Кировчане провели креативный субботник возле «китайского домика»

Кировчане провели креативный субботник возле «китайского домика»

Вчера, 15:29
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Анастасия Елсукова

Возле "китайского домика" в Кирове прошел креативный субботник. Волонтеры облагородили территорию когда-то одного из самых красивых деревянных зданий города. Анастасия Елсукова наблюдала за процессом и узнала, что побудило активистов взять в руки рабочий инвентарь.

АНАСТАСИЯ ЕЛСУКОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Сегодня здание на углу улиц Орловской и Володарского представляет собой весьма печальное зрелище. А ведь это одно из самых красивых зданий дореволюционной Вятки. В народе его окрестили "Китайским домиком". Таким он был ярким, необычным и, очевидно, ассоциировался с удивительной архитектурой востока».

Последние годы дом неоднократно горел, уникальные детали декора были утрачены. Акция под названием "Вернуть эту землю себе" прошла в Кирове. Участие в ней приняли и авторы крупнейшего федерального просветительского проекта "Архитектурные излишества".

ПАВЕЛ ГНИЛОРЫБОВ, ИСТОРИК, ПИСАТЕЛЬ, УРБАНИСТ:
«Здесь действительно осталось я не могу сказать полное ощущение, но атмосфера старого города, старой губернской Вятки, которое стоит лелеять, стоит беречь».

Возле китайского домика, который когда-то являлся образцом вятского деревянного зодчества, собралось два десятка неравнодушных кировчан. Дружно прибрав территорию, они в очередной раз заявили о своем стремлении сохранить наследие старой Вятки.

АЛЬГИС ЧЕРВИНСКАС, ВОЛОНТЕР:
«Любой здравомыслящий человек должен отстаивать город, в котором живет. Любить его. И эта любовь и уважение должны проявляться не просто комментариями в интернете, а именно делом».

ТАТЬЯНА ГРИШИНА, ВОЛОНТЕР:
«Мы просто как добровольные помощники, которым это нравится, и которые чувствуют в себе силы пусть немного - пусть даже мусор прибрать, мне кажется это здорово».

В планах - консервация здания, но это уже следующий этап, который потребует куда больше сил и средств. Сегодняшний субботник возле китайского домика - своего рода манифест.

ПАВЕЛ ГНИЛОРЫБОВ, ИСТОРИК, ПИСАТЕЛЬ, УРБАНИСТ:
«Деревянных избушек много, а китайский домик, у которого еще 20 лет назад были великолепные дымоходы и ажурные решетки, он один, это все придется восстанавливать».

Это не разовая акция, говорят волонтеры. Они намерены провести ещё несколько субботников возле исторически ценных зданий. И уже подготовили обращение к городским властям - там, в частности, речь идет о возрождении старой Вятки и создании музея архитектора Чарушина на Пятницкой.

Кировчане провели креативный субботник возле «китайского домика»

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