Кировчане провели креативный субботник возле «китайского домика»

Возле "китайского домика" в Кирове прошел креативный субботник. Волонтеры облагородили территорию когда-то одного из самых красивых деревянных зданий города. Анастасия Елсукова наблюдала за процессом и узнала, что побудило активистов взять в руки рабочий инвентарь.Последние годы дом неоднократно горел, уникальные детали декора были утрачены. Акция под названием "Вернуть эту землю себе" прошла в Кирове. Участие в ней приняли и авторы крупнейшего федерального просветительского проекта "Архитектурные излишества".Возле китайского домика, который когда-то являлся образцом вятского деревянного зодчества, собралось два десятка неравнодушных кировчан. Дружно прибрав территорию, они в очередной раз заявили о своем стремлении сохранить наследие старой Вятки.В планах - консервация здания, но это уже следующий этап, который потребует куда больше сил и средств. Сегодняшний субботник возле китайского домика - своего рода манифест.Это не разовая акция, говорят волонтеры. Они намерены провести ещё несколько субботников возле исторически ценных зданий. И уже подготовили обращение к городским властям - там, в частности, речь идет о возрождении старой Вятки и создании музея архитектора Чарушина на Пятницкой.