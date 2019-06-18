Обращение к президенту жителей Тужи

На недавнюю прямую линию президента Путина был отправлено видео из Тужи: местные педагоги, дети и родители просили у президента построить новую музыкальную школу. Дошел ли вопрос до адресата, покажет время, одно можно сказать точно - о проблеме давно осведомлены и местные, и региональные власти.Обращение к президенту - шаг, на который идут, когда никакие другие способы решить проблему не помогают. А ситуация крайне серьезная. Деревянное одноэтажное здание музыкальной школы в Туже, угрожает здоровью и жизни педагогов и обучающихся там детей. Школа настолько старая, что там время от времени падает потолок, и только по счастливой случайности от этого пока никто серьезно не пострадал. Куски отваливаются очень большие. Каждый год течет крыша, брусковые стены прогнили и промерзают зимой, не спасает и печное отопление. Капитальный ремонт, которого здесь, к слову, никогда и не было - уже не нужен. Необходимо построить новое здание школы. Решение о строительстве принято и поддержано и на районном и на областном уровне. Проблему пытаются решить с 2013 года, готова проектно-сметная документация, получены все разрешения. Осталось только одно - получить деньги. Но их никто не дает.Обращение было записано перед прямой линией, отправлено в Москву, но пока подтверждений того, что просьба услышана на самом "верху", нет. Упорству руководства тужинской школы можно только позавидовать - от намеченной цели они не отступаются.Глава района и руководство областного министерства культуры рассчитывают получить средства на строительство только из федерального бюджета - на местном уровне таких денег нет: речь идет о почти 43 миллионах рублей.Музыкальная школа по качеству преподавания в числе лучших в Кировской области. К примеру, там преподает Светлана Тетерина - победитель общероссийского конкурса "лучший преподаватель детской музыкальной школы искусств 2018 года. А выпускница этого года, домристка Юлия Федоровых, брала гран-при на конкурсах в Москве, Санкт-Петербурге и даже Австрии, планирует продолжать учиться в кировском музыкальном училище.По планам, в Туже должно появиться не просто новое здание школы, а многофункциональный центр культуры, со зрительным залом на 100 мест, музыкальной школой и библиотекой.Чаяния местных жителей удалось донести даже до руководителя Совета Федерации, Валентины Матвиенко, она поставила этот вопрос на личный контроль.