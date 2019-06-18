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Обращение к президенту жителей Тужи

Обращение к президенту жителей Тужи

Вчера, 17:43
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Иван Швецов

На недавнюю прямую линию президента Путина был отправлено видео из Тужи: местные педагоги, дети и родители просили у президента построить новую музыкальную школу. Дошел ли вопрос до адресата, покажет время, одно можно сказать точно - о проблеме давно осведомлены и местные, и региональные власти.

- Уважаемый Владимир Владимирович!

Обращение к президенту - шаг, на который идут, когда никакие другие способы решить проблему не помогают. А ситуация крайне серьезная. Деревянное одноэтажное здание музыкальной школы в Туже, угрожает здоровью и жизни педагогов и обучающихся там детей. Школа настолько старая, что там время от времени падает потолок, и только по счастливой случайности от этого пока никто серьезно не пострадал. Куски отваливаются очень большие. Каждый год течет крыша, брусковые стены прогнили и промерзают зимой, не спасает и печное отопление. Капитальный ремонт, которого здесь, к слову, никогда и не было - уже не нужен. Необходимо построить новое здание школы. Решение о строительстве принято и поддержано и на районном и на областном уровне. Проблему пытаются решить с 2013 года, готова проектно-сметная документация, получены все разрешения. Осталось только одно - получить деньги. Но их никто не дает.

- Владимир Владимирович, это наш последний крик о помощи!

Обращение было записано перед прямой линией, отправлено в Москву, но пока подтверждений того, что просьба услышана на самом "верху", нет. Упорству руководства тужинской школы можно только позавидовать - от намеченной цели они не отступаются.

ТАТЬЯНА КОЗЯЕВА, ДИРЕКТОР ТУЖИНСКОЙ ДЕТСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ:
«Музыкальная школа - это единственное образовательное учреждение в районе, где дети могут научиться играть на фортепиано, домре, балалайке, народных инструментах. Успешно выступают на конкурсах различных уровней».

Глава района и руководство областного министерства культуры рассчитывают получить средства на строительство только из федерального бюджета - на местном уровне таких денег нет: речь идет о почти 43 миллионах рублей.

ЕЛЕНА ВИДЯКИНА, ГЛАВА ТУЖИНСКОГО РАЙОНА:
«Второй раз подряд направлена заявка на включение в федеральную адресную инвест программу, к сожалению, нам в 2019 году отказано».

Музыкальная школа по качеству преподавания в числе лучших в Кировской области. К примеру, там преподает Светлана Тетерина - победитель общероссийского конкурса "лучший преподаватель детской музыкальной школы искусств 2018 года. А выпускница этого года, домристка Юлия Федоровых, брала гран-при на конкурсах в Москве, Санкт-Петербурге и даже Австрии, планирует продолжать учиться в кировском музыкальном училище.

ЮЛИЯ ФЕДОРОВЫХ, УЧЕНИЦА ТУЖИНСКОЙ ДЕТСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ:
«Школе нужен ремонт, надо чтобы новые поколения детей приходили и смотрели на красоту».

По планам, в Туже должно появиться не просто новое здание школы, а многофункциональный центр культуры, со зрительным залом на 100 мест, музыкальной школой и библиотекой.

Чаяния местных жителей удалось донести даже до руководителя Совета Федерации, Валентины Матвиенко, она поставила этот вопрос на личный контроль.

Обращение к президенту жителей Тужи

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