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Игорь Васильев встретился с родственниками погибших воинов-десантников

Игорь Васильев встретился с родственниками погибших воинов-десантников

Вчера, 17:45
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Карина Алоян

В библиотеке им. Герцена сегодня вспоминали подвиг десантников 6-й роты 76-й Псковской дивизии ВДВ, которые вступили в неравный бой с террористами в Аргунском ущелье. С родственниками погибших воинов-десантников встретился Игорь Васильев.

Почти 20 лет назад бойцы 6-й роты Псковской воздушно-десантной дивизии вступили в открытый бой с превосходящими силами боевиков. Тогда около 2 с половиной тысяч бандитов пытались прорваться на территорию Дагестана. Но на их пути встали всего 90 десантников - среди них и кировчане.

ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«То, что они совершили в таком молодом возрасте почти 20 лет назад. Мы вот на митингах всегда какие-то дежурные слова говорим о подвиге отцов, дедов, Отечественной войне, а здесь это все на наших глазах».

Этот бой стал последним для Алексея Некрасова и Романа Ердякова из Кирова, Дениса Белых из Котельнича и Василия Сокованова из Орлова. Высота 776 - стала символом верности присяге и воинского мужества. К 20-летию подвига планируется установить памятные мемориалы.

РОМАН ЗАЙЦЕВ, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ И ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ:
«В Кировской области у нас места уже определены. Будут созданы бюсты на постаменте около школ, территории будут облагорожены не менее 30-50 кв. метров. Бюст будет высотой около 3 метров».

Игорь Васильев встретился с родственниками погибших воинов-десантников

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