Игорь Васильев встретился с родственниками погибших воинов-десантников

В библиотеке им. Герцена сегодня вспоминали подвиг десантников 6-й роты 76-й Псковской дивизии ВДВ, которые вступили в неравный бой с террористами в Аргунском ущелье. С родственниками погибших воинов-десантников встретился Игорь Васильев.Почти 20 лет назад бойцы 6-й роты Псковской воздушно-десантной дивизии вступили в открытый бой с превосходящими силами боевиков. Тогда около 2 с половиной тысяч бандитов пытались прорваться на территорию Дагестана. Но на их пути встали всего 90 десантников - среди них и кировчане.Этот бой стал последним для Алексея Некрасова и Романа Ердякова из Кирова, Дениса Белых из Котельнича и Василия Сокованова из Орлова. Высота 776 - стала символом верности присяге и воинского мужества. К 20-летию подвига планируется установить памятные мемориалы.