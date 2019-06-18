Шоссейная велогонка на трассе Бахта-Русское

На трассе Бахта-Русское кировчане могли увидеть велогонку, приближенную к мировым турам. Почитатели двухколесных приняли участие в групповой шоссейной гонке, проводимой в память о Льве Карпасове, спортсмене, трагически погибшем 15 лет назад.Они заранее приезжают к месту старта. Пока есть время, нужно сделать обязательный ритуал гонщика. Проверить исправность велосипеда. Они друг от друга мало чем отличаются. Но шоссейная модификация требует особого подхода. Впереди дистанция длиной почти в 90 километров.Татьяна Ильина только начинает привыкать к нюансам велоспорта. Приобретя колесное транспортное средство, девушка решила использовать его по максимуму. Поэтому, не пропускает любую возможность провести активно каждые выходные.Принять участие в гонке могут не только начинающие велосипедисты. Летний сезон насыщен стартами. Мемориал Льва Карпасова в нем один из самых ожидаемых и интересных. Если в "разделке" спортсмен рассчитывает только на свои силы, то в групповой шоссейной гонке на первый план выходит тактико-техническая борьба. Под нее пришлось специально подбирать дорожный участок.Небольшой автотрафик и пригодное для гонки асфальтовое покрытие. Этих факторов вполне хватает, чтобы состоялся однодневный тур. Для прекрасного пола он по регламенту ужат. Девушки ехали всего одну петлю. Но даже этого им хватило, чтобы соприкоснуться с одной из популярных дисциплин велоспорта.Для новичков любая гонка в удовольствие. Но вот более опытные велосипедисты горят желанием выступать как можно чаще.По составу и мастерству на гонке подобрался приличный контингент велоспортсменов. Тот, кто был лучше готов, смог войти в призовую тройку. Впереди у гонщиков новые испытания, включающие в себя все разновидности велоспорта с определением итоговых положений в областном рейтинге.