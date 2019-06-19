Кировчане почтили память героев ВОВ

В день памяти и скорби кировчане возложили цветы к Вечному огню на набережной Грина. К монументу пришли несколько тысяч человек.
22-го июня командиры объявили боевую тревогу. Курсанты военного училища, где учился Михаил Николаевич Сусоров, построились в колонну и отправились в город.
МИХАИЛ СУСОРОВ, ВЕТЕРАН ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ:
«Винтовки сразу в руки, противогаз на шею. Пока еще не было ни фляжек, ни лопаток, ничего. И пешком через город Красное Село, мы были под Ленинградом».
Командиры о начале войны курсантам сказали не сразу. Молодые парни даже не подозревали, что впереди больше тысячи дней и ночей кошмара. И мир больше никогда не будет прежним.
МИХАИЛ СУСОРОВ, ВЕТЕРАН ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ:
«Шли не первый раз по боевой тревоге. Думаю, вот сейчас 8 километров, все в мыле, выйдем обратно и все. Ничего подобного».
Из семьи Михаила Николаевича не фронт отправились 22-а человека. Десять домой не вернулись. В день памяти и скорби кировчане говорят спасибо всем бойцам, отстоявшим свободу родного Отечества.
"Прощание Славянки" - это бравый марш и в то же время, очень грустная музыка. Музыка расставаний. Она предвещает большие испытания. Этот марш играл и в сорок первом году, предвещал беду советским семьям. Возлагать цветы к вечному огню кировчане идут с чувством скорби.
- Для нас - это очень "переживательно". Мы благодарим то поколение, которое дало нам вот эту жизнь. Эти светлые дни. И мы никогда не забудем, дети наши, тоже будут помнить этот день - 22-е июня.
- Это памяти, скорби, печали. По нашим погибшим дедам, которые не вернулись в годы Великой Отечественной войны. Сегодня этот день, когда мы чувствуем благодарность.
- День скорби. Этот день знают и дети, и внуки наши. Это святое место, куда мы должны прийти сегодня и низко поклониться. С уважением.
Среди тех, кто пришел возложить цветы много молодежи. Егор Фукалов участник Всероссийской акции "Диктант Победы". Он выполнил все задания на отлично. Молодой человек считает своим долгом прийти к вечному огню в день памяти и скорби.
ЕГОР ФУКАЛОВ:
«Я считаю, что это важнейшее мероприятие, как в жизни нашего города, так и в жизни страны в целом. Самое важное в этом мероприятии - это сохранить память. Что бы люди знали, что происходило раньше».
Цветы к Вечному огню на набережной Грина возложил председатель областного законодательного собрания.
ВЛАДИМИР БЫКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Мы вспоминаем тех, кто с самых первых дней до победы, делал все, что бы наша страна победила. Мы говорим "Слава героям". И, конечно же, мы говорим, вечная память тем, кто погиб на полях сражений».
Акции и митинги, посвященные началу Великой Отечественной войны, прошли во всех районах Кировской области.