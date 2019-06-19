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Умельцы из Котельничского района собрали из дров трактор и избушку Бабы-Яги

Умельцы из Котельничского района собрали из дров трактор и избушку Бабы-Яги

Вчера, 14:56
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Иван Швецов

Что только не придумывают жители отдаленных деревень, чтобы заманить к себе на летний отдых детей и внуков! В Котельничском районе два местных жителя собрали трактор из дров и избушку бабы-Яги, чтобы удивить избалованных гаджетами городских детей.

Сергей Огородов может сделать что угодно из чего угодно - полёт фантазии неостановим. Ему не нужны дорогостоящие материалы и чужие идеи - всё сам.

СЕРГЕЙ ОГОРОДОВ, ЖИТЕЛЬ Д. КОЗЛОВАЖ:
«Просто у меня дрова не ушли в поленницу, я их сдюжил, чтобы красиво получилось».
 
Скульптурная композиция с пернатыми тоже получилась случайно. Кстати, она обладает особенными свойствами, причем особенности эти не сразу проявились. И опять источником вдохновения стало, по сути, топливо для печки.

СЕРГЕЙ ОГОРОДОВ, ЖИТЕЛЬ Д. КОЗЛОВАЖ:
«Дрова привезли, надо было делать что-то. Поставил аиста. Потом маленького аиста. По моему примеру кто делает, у того внуки появляются».
 
Владимир Клепцов решил преобразить местную детскую площадку. В Козловаже практически нет детей, только если родственники привезут летом отдохнуть от городской суеты. А если привезут - надо где-то гулять. Так на заброшенной детской площадек появился сказочный домик лесной колдуньи.

ВЛАДИМИР КЛЕПЦОВ, ЖИТЕЛЬ Д. КОЗЛОВАЖ:
«Давно я такую идею видел. Вытащили корни, сделали домик».
 
Пример этих умельцев вдохновляет: для творчества не нужно специально создавать никаких особенных условий - было бы желание и можно преобразить, всё, что тебя окружает, создать красоту и гармонию из того, что другим людям может показаться не заслуживающим внимания.

Умельцы из Котельничского района собрали из дров трактор и избушку Бабы-Яги

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