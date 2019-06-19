На Лобановском кладбище города Кирова стало меньше безымянных могил. Волонтеры восстановили более двух с половиной сотен имен и фамилий тех, кто скончался в годы Великой Отечественной войны.Пару месяцев назад табличку с именем было практически невозможно прочитать. На заброшенную могилу никто не обращал внимания в течении долгого времени. Волонтеры отреставрировали памятник. Имя и даты жизни прочтет любой прохожий.Здесь покоится Михаил Дмитриевич Чижов. Скорее всего, он был военнослужащим, говорит волонтер Ольга Станкевич. Эту информацию еще предстоит проверить. Мужчина не дожил до Дня Победы две с половиной недели.Таких заброшенных могил на Лобановском кладбище много. Виктор Николаевич Высоцкий скончался в 44-м. Только разбитая плита напоминает, о том, что был такой человек. Но надписи на плите сохранилась далеко не на всех надгробиях.Ольга Станкевич изучает захоронения времен войны. Вместе с единомышленниками она проводит субботники и восстанавливает надгробия. В будущем, волонтеры планируют провести большую исследовательскую работу. Необходимо составить реестр гражданских захоронений.Волонтеры назвали свой проект - "Чистая память". Они регулярно прибираются на кладбищах. Сейчас этим занимаются около 15-ти человек. В будущем, к движению должны подключиться студенты, которые помогут волонтерам восстановить стертые от времени таблички с именами.