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На Лобановском кладбище города Кирова стало меньше безымянных могил

На Лобановском кладбище города Кирова стало меньше безымянных могил

Вчера, 17:36
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Артем Макаров

На Лобановском кладбище города Кирова стало меньше безымянных могил. Волонтеры восстановили более двух с половиной сотен имен и фамилий тех, кто скончался в годы Великой Отечественной войны.

Пару месяцев назад табличку с именем было практически невозможно прочитать. На заброшенную могилу никто не обращал внимания в течении долгого времени. Волонтеры отреставрировали памятник. Имя и даты жизни прочтет любой прохожий.

- Родился он в 1895-м. Умер в 1945-м.

Здесь покоится Михаил Дмитриевич Чижов. Скорее всего, он был военнослужащим, говорит волонтер Ольга Станкевич. Эту информацию еще предстоит проверить. Мужчина не дожил до Дня Победы две с половиной недели.

- Надо идти в архивы. Надо поднимать. Он был не "госпитальный", он из армии. Может по ранению оказался дома. Но в ЗАГСах и в архивах выяснить можно.

Таких заброшенных могил на Лобановском кладбище много. Виктор Николаевич Высоцкий скончался в 44-м. Только разбитая плита напоминает, о том, что был такой человек. Но надписи на плите сохранилась далеко не на всех надгробиях.

АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«В годы войны на Лобановском кладбище было сделано много гражданских захоронений. Волонтеры обнаружили более пяти сотен гражданских могил. Более 250-ти фамилий удалось восстановить».

Ольга Станкевич изучает захоронения времен войны. Вместе с единомышленниками она проводит субботники и восстанавливает надгробия. В будущем, волонтеры планируют провести большую исследовательскую работу. Необходимо составить реестр гражданских захоронений.

ОЛЬГА СТАНКЕВИЧ, ВОЛОНТЕР:
«Наша задача почистить и затем, наша задача найти данные о том человеке и людях, которые здесь похоронены. Я думаю, что когда у нас будет общий реестр, у нас будет составлен, не только воинских, но и гражданских захоронений, многие люди смогут найти родственников».

Волонтеры назвали свой проект - "Чистая память". Они регулярно прибираются на кладбищах. Сейчас этим занимаются около 15-ти человек. В будущем, к движению должны подключиться студенты, которые помогут волонтерам восстановить стертые от времени таблички с именами.

- Когда находишь, счищаешь. Там проявляется фамилия... Вот, что-то происходит. "Поднимается" человек.

На Лобановском кладбище города Кирова стало меньше безымянных могил

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