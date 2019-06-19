Пленарное заседание ОЗС

Сегодня депутаты заслушали Послание Губернатора Законодательному собранию Кировской области. Также на пленарном заседании были приняты поправки в региональный бюджет.
В ежегодном послании глава региона подчеркнул, что в настоящее время работа Правительства области сосредоточена на 12-ти национальных проектах, запущенных в рамках исполнения указа Президента России Владимира Путина.
ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Только в этом году на реализацию проектов направлено более 8 миллиардов рублей, в том числе, за счет средств федерального бюджета, более 7 миллиардов рублей, я прошу Правительство области осуществлять контроль за ходом реализации всех региональных проектов, направленных на достижении задач, обозначенных в майском Указе, контроль должен быть детальным, также надо усилить работу по информированию населения о мероприятиях, реализуемых в рамках проектов, а также о конкретных результатах».
Особое внимание Игорь Васильев уделил социальной сфере, остановившись на развитии здравоохранения, образования и спорта, социальной поддержке отдельных категорий граждан. В частности, к 1 января 2021 года в регионе планируется решение одной из самых острых проблем - нехватки мест в детских садах. В ближайшие два года в районах области будет построено 15 детских садов на 2 500 мест, из них более 1 500 – для детей в возрасте до 3 лет.
ВЛАДИМИР БЫКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Сегодня было объявлено, что 12 июля мы проведем публичные депутатские слушания по одному из важных проектов - это переселение жителей из ветхого и аварийного жилья, выделяются очень большие средства из федерального бюджета для решения этой задачи, в этом году мы должны переселить 900 человек».
На пленарном заседании депутаты областного Заксобрания поддержали проект федерального закона, который избавит кировчан от двойных счетов за теплоснабжение.
ФЕДОР СУРАЕВ, ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Граждане, перейдя на индивидуальное отопление в установленном порядке, продолжают оплачивать отопление, подаваемое в многоквартирный дом поставщиком услуг, при этом такую услугу в своей квартире не потребляют».
Также депутаты утвердили законопроект, вносящий изменения в областной бюджет на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.
ВЛАДИМИР БЫКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Впервые такая большая цифра, она корректируется, практически 2 миллиарда рублей, из них 1,4 миллиарда – безвозмездные поступления, которые приходят к нам по решению всех национальных проектов, своих доходов - 509 миллионов рублей, это тоже большая цифра, из них 500 - НДФЛ, здесь Правительство сработало так эффективно, что появилась возможность выделить средства на ремонт школ, на строительство детских садов, у нас увеличился фонд дорожного строительства».
Было закончено рассмотрение и некоторых других важных социальных законопроектов. Так, в окончательной редакции принята инициатива, закрепляющая право детей-сирот на предоставление бесплатного жилья в любом муниципальном образовании области, в том числе, в городских округах. Следующее пленарное заседание Законодательного Собрания намечено на 18 июля.