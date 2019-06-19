Пленарное заседание ОЗС

Сегодня депутаты заслушали Послание Губернатора Законодательному собранию Кировской области. Также на пленарном заседании были приняты поправки в региональный бюджет.В ежегодном послании глава региона подчеркнул, что в настоящее время работа Правительства области сосредоточена на 12-ти национальных проектах, запущенных в рамках исполнения указа Президента России Владимира Путина.Особое внимание Игорь Васильев уделил социальной сфере, остановившись на развитии здравоохранения, образования и спорта, социальной поддержке отдельных категорий граждан. В частности, к 1 января 2021 года в регионе планируется решение одной из самых острых проблем - нехватки мест в детских садах. В ближайшие два года в районах области будет построено 15 детских садов на 2 500 мест, из них более 1 500 – для детей в возрасте до 3 лет.На пленарном заседании депутаты областного Заксобрания поддержали проект федерального закона, который избавит кировчан от двойных счетов за теплоснабжение.Также депутаты утвердили законопроект, вносящий изменения в областной бюджет на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.Было закончено рассмотрение и некоторых других важных социальных законопроектов. Так, в окончательной редакции принята инициатива, закрепляющая право детей-сирот на предоставление бесплатного жилья в любом муниципальном образовании области, в том числе, в городских округах. Следующее пленарное заседание Законодательного Собрания намечено на 18 июля.