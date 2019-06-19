Встреча с победителями конкурса президентских грантов

Вместе они привлекли в регион 25 миллионов рублей. Губернатор встретился с победителями первого конкурса на предоставление Президентских грантов. Какие важные для региона проекты им предстоит реализовать?Новый пилотный проект «Дружины здоровья» стартовал в регионе зимой. Цель - профилактика и ранняя диагностика хронических заболеваний, а также оказание медицинской и социальной помощи жителям отдаленных деревень. Сегодня проект отмечен на самом высоком уровне и стал победителем конкурса президентских грантов.На первый конкурс президентских грантов от Кировской области было подано больше 50ти заявок, 19 из них стали победителями. Елена Вязникова на встречу с губернатором приехала из Кильмезского района.Там, благодаря гранту, уже осенью появится семейно-лыжный клуб для дошкольников и их родителей.В числе проектов-победителей и проект ресурсного центра по поддержке социально-ориентированных некоммерческих организаций. Специалисты будут ездить по районам области, и учить представителей НКО грамотно составлять заявки на участие в грантовых конкурсах.В этом году, благодаря участию в конкурсе, удалось привлечь в регион 25 миллионов рублей. Средний размер гранта - 1 млн. 300 тысяч рублей.Сегодня решается вопрос о возобновлении областного грантового конкурса среди социально-ориентированных НКО. Прием заявок, вероятно, начнется уже в следующем году.