Встреча с победителями конкурса президентских грантов

Вместе они привлекли в регион 25 миллионов рублей. Губернатор встретился с победителями первого конкурса на предоставление Президентских грантов. Какие важные для региона проекты им предстоит реализовать?
ЕЛЕНА МИКРЮКОВА, ВОЛОНТЕР-МЕДИК:
«Мы приезжаем в населенные пункты, к людям, которые не могут подойти в ФАП и мы проводим диспансеризацию на дому».
Новый пилотный проект «Дружины здоровья» стартовал в регионе зимой. Цель - профилактика и ранняя диагностика хронических заболеваний, а также оказание медицинской и социальной помощи жителям отдаленных деревень. Сегодня проект отмечен на самом высоком уровне и стал победителем конкурса президентских грантов.
ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
"Вот волонтеры приехали и что-то выявили, что с этим делать? С этим же знанием нельзя человека оставить?
Конечно, вот здесь должно появиться какое-то продолжение".
На первый конкурс президентских грантов от Кировской области было подано больше 50ти заявок, 19 из них стали победителями. Елена Вязникова на встречу с губернатором приехала из Кильмезского района.
Там, благодаря гранту, уже осенью появится семейно-лыжный клуб для дошкольников и их родителей.
ЕЛЕНА ВЯЗНИКОВА, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КИЛЬМЕЗСКОГО РАЙОНА:
«Самая главная цель в том, чтобы детей оторвать от компьютеров, от ТВ, вывести на улицу и хоть какую-то внести лепту в их здоровье».
В числе проектов-победителей и проект ресурсного центра по поддержке социально-ориентированных некоммерческих организаций. Специалисты будут ездить по районам области, и учить представителей НКО грамотно составлять заявки на участие в грантовых конкурсах.
НАТАЛЬЯ ШЕДЬКО, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ КООПОО "ЗНАНИЕ" - РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА ПО ПОДДЕРЖКЕ НКО:
«Конечно, основам социального проектирования надо все равно учиться, мы никто не родились с проектным мышлением это точно, я думаю, что благодаря этому нашему проекту через год у нас будет еще больше заявок и победителей».
В этом году, благодаря участию в конкурсе, удалось привлечь в регион 25 миллионов рублей. Средний размер гранта - 1 млн. 300 тысяч рублей.
ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Я хочу поблагодарить всех за участие, за активную жизненную позицию, за участие в развитии гражданского общества в области».
Сегодня решается вопрос о возобновлении областного грантового конкурса среди социально-ориентированных НКО. Прием заявок, вероятно, начнется уже в следующем году.