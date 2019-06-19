Проблему обманутых дольщиков обсудили на координационном совещании

Обманутых дольщиков стало больше. В официальном реестре еще полгода назад их было меньше сотни, сегодня уже 178. Как решается проблема? Обсуждали на координационном совещании главного федерального инспектора по Кировской области.
Осталась без жилья, денег и с ипотекой в придачу. Татьяна уже несколько лет борется за свои права. Она, как и десятки других кировчан, приобрела квартиру в строящемся доме в слободе Новое Сергеево.
ТАТЬЯНА ГРЯЗЕВА, ПОСТРАДАВШАЯ:
«В 2016 году застройщик прекратил строительство объекта, на связь с нами выходить перестал, вот уже на протяжении 3х лет, наверное, участникам долевого строительства в Новое Сергеево ситуация не меняется».
Ни Татьяна, ни другие ее товарищи по несчастью в реестре обманутых дольщиков не числятся. Сейчас они буквально "живут" в судах. А количество дольщиков, даже официально признанных обманутыми, тем не менее, продолжает расти.
ВЛАДИМИР КЛИМОВ, ГЛАВНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСПЕКТОР ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«С начала года в реестр включены более 70 граждан по 5 новым объектам и ожидается подача заявлений еще по 2 проблемным объектам, это пер. Березняковский 40 и ул. Ленина 31».
Сегодня в реестре 178 человек, еще в начале года их было меньше сотни. На совещании у главного федерального инспектора по Кировской области с чиновников спросили, какие меры предпринимаются для решения вопроса.
РУСЛАН БОНДАРЧУК, МИНИСТР СТРОИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Минстроем области совместно с Минстроем России и ЖКХ ведется работа по выделению из федеральной собственности земельных участков на завершение строительства проблемных домов, включенных в план-график. Эти участки располагаются вблизи Кирова».
По словам министра, выделение данных участков позволит завершить строительство проблемных объектов на Горбуновой, Гороховском и Орджоникидзе (в Нововятском районе). Прокуратура настоятельно рекомендует активизировать работу по решению данного вопроса с привлечением тех земель, на которых стоят уже расселенные дома.
АЛЕКСАНДР ШИШКИН, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПО НАДЗОРУ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРОКУРАТУРЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Сегодня более 60 домов, которые уже расселены в Кирове, сроки сноса которых нарушены, дома пустуют, и земли заняты и не используются, как правило, в центре Кирова. Прокурорами предъявлены иски о сносе таких домов, об обязании администрации снести эти дома».
По данным прокуратуры, на сегодня имеют место факты ненадлежащего осуществления Минстроем полномочий по строительному надзору в отношении многоквартирных домов. Есть пробелы и в формировании "дорожной карты" (план-график работ требует актуализации).