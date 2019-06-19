Проблему обманутых дольщиков обсудили на координационном совещании

Обманутых дольщиков стало больше. В официальном реестре еще полгода назад их было меньше сотни, сегодня уже 178. Как решается проблема? Обсуждали на координационном совещании главного федерального инспектора по Кировской области.Осталась без жилья, денег и с ипотекой в придачу. Татьяна уже несколько лет борется за свои права. Она, как и десятки других кировчан, приобрела квартиру в строящемся доме в слободе Новое Сергеево.Ни Татьяна, ни другие ее товарищи по несчастью в реестре обманутых дольщиков не числятся. Сейчас они буквально "живут" в судах. А количество дольщиков, даже официально признанных обманутыми, тем не менее, продолжает расти.Сегодня в реестре 178 человек, еще в начале года их было меньше сотни. На совещании у главного федерального инспектора по Кировской области с чиновников спросили, какие меры предпринимаются для решения вопроса.По словам министра, выделение данных участков позволит завершить строительство проблемных объектов на Горбуновой, Гороховском и Орджоникидзе (в Нововятском районе). Прокуратура настоятельно рекомендует активизировать работу по решению данного вопроса с привлечением тех земель, на которых стоят уже расселенные дома.По данным прокуратуры, на сегодня имеют место факты ненадлежащего осуществления Минстроем полномочий по строительному надзору в отношении многоквартирных домов. Есть пробелы и в формировании "дорожной карты" (план-график работ требует актуализации).