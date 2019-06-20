В Кирове появилась дорожная разметка нового формата

Предупреждён - значит вооружен! В Кирове стали наносить надписи о необходимости соблюдать правила дорожного движения прямо на асфальте, в районе пешеходных переходов. С участниками акции встретился Иван Швецов.Акция проходит совместно с ГИБДД и муниципалитетом, а непосредственное задание - нанесение предупреждающего текста, поручено юным инспекторам дорожного движения. И это не случайно.Городская администрация поддержала начинание ГИБДД - скоро такие надписи появятся на многих тротуарах города.Правила дорожного движения существуют не только для владельцев автомобилей, но и для пешеходов и велосипедистов. Именно об этом и напоминают надписи на асфальте.