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В Кирове появилась дорожная разметка нового формата

В Кирове появилась дорожная разметка нового формата

Сегодня, 15:10
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Иван Швецов

Предупреждён - значит вооружен! В Кирове стали наносить надписи о необходимости соблюдать правила дорожного движения прямо на асфальте, в районе пешеходных переходов. С участниками акции встретился Иван Швецов.

Акция проходит совместно с ГИБДД и муниципалитетом, а непосредственное задание - нанесение предупреждающего текста, поручено юным инспекторам дорожного движения. И это не случайно.

МИХАИЛ РЯБОВ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ГИБДД УМВД РОССИИ ПО Г. КИРОВУ:
«У нас половина ДТП - это наезд на пешехода. Часто это дети до 18 лет. В этом году 22 ребенка пострадали в таких ДТП».
 
Городская администрация поддержала начинание ГИБДД - скоро такие надписи появятся на многих тротуарах города.

АНДРЕЙ БЕССОЛИЦЫН, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Сейчас эту работу проводят сотрудники ГИБДД, потом они передадут нам эти трафареты, и мы продолжим».
 
Правила дорожного движения существуют не только для владельцев автомобилей, но и для пешеходов и велосипедистов. Именно об этом и напоминают надписи на асфальте.

В Кирове появилась дорожная разметка нового формата

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