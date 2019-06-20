В Кирове появилась дорожная разметка нового формата

Предупреждён - значит вооружен! В Кирове стали наносить надписи о необходимости соблюдать правила дорожного движения прямо на асфальте, в районе пешеходных переходов. С участниками акции встретился Иван Швецов.
Акция проходит совместно с ГИБДД и муниципалитетом, а непосредственное задание - нанесение предупреждающего текста, поручено юным инспекторам дорожного движения. И это не случайно.
МИХАИЛ РЯБОВ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ГИБДД УМВД РОССИИ ПО Г. КИРОВУ:
«У нас половина ДТП - это наезд на пешехода. Часто это дети до 18 лет. В этом году 22 ребенка пострадали в таких ДТП».
Городская администрация поддержала начинание ГИБДД - скоро такие надписи появятся на многих тротуарах города.
АНДРЕЙ БЕССОЛИЦЫН, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Сейчас эту работу проводят сотрудники ГИБДД, потом они передадут нам эти трафареты, и мы продолжим».
Правила дорожного движения существуют не только для владельцев автомобилей, но и для пешеходов и велосипедистов. Именно об этом и напоминают надписи на асфальте.