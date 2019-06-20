В селе Кырмыж волонтеры и промышленные альпинисты восстанавливают храм

Красота и прочность строений древних мастеров продолжают восхищать современников. Группа волонтеров из Кирова отправилась в старинное село Кырмыж Куменского района. Там находится заброшенный, но один из красивейших храмов Вятки. Из Куменского района - репортаж нашей съемочной группы.Шум строительных инструментов не на шутку растревожил пернатых обитателей храма. Судя по высоте деревьев, которые выросли на его кровле, размеренно и спокойно птицы жили здесь не один десяток лет. Уже второй день промышленные альпинисты Иван и Семен пытаются освободить крышу от вросшей в кирпичную кладку растительности.Дело идет не так быстро как планировали: на основательно прохудившейся крыше зацепиться практически не за что, выручает профессиональное чутье и опыт.Убирать деревья с крыши храмов приходилось не часто, а вот ремонтировать кровлю, возводить купола и кресты стало их работой. Сюда они приехали, откликнувшись на просьбу волонтеров, которые решили продлить жизнь тихо гибнущему храму.В самом селе практически не осталось местных жителей, в основном сюда приезжают на лето дачники, поэтому на помощь приехали и бывшие жители села. Для тех, кто через знакомых узнал о большом субботнике в Кырмыже и у кого с этими местами связано много воспоминаний, решение о помощи было очевидным. Сергей, например, в детстве здесь проводил каждое лето у бабушки и из любопытства когда-то облазил почти все строение.Целая группа помощников - прихожане нововятской церкви, которая так же как и этот храм, находится на территории Кстининского благочиния. Около месяца назад они уже были здесь, осмотрели храм, отслужили молебен, на этот раз приехали помочь убрать спиленные деревья и обсудить, что дальше реально сделать.По словам местных жителей, идей по восстановлению храма было много, еще в конце прошлого века пытались даже собирать средства, но дальше разговоров дело так и не пошло, однако интерес к этому зданию среди обывателей не угасает.История храма примечательна многими фактами. Приход объединял десятки населенных пунктов и насчитывал около семи тысяч человек, в том числе и три фамилии, от которых пошел род знаменитого на весь мир нашего земляка Федора Шаляпина.Сама конструкция храма уникальна отделкой, которой все два дня пребывания здесь, восхищались альпинисты.Из внутреннего убранства храма сохранились некоторые изображения, которые тоже дают представление о времени, когда он был возведен.Любоваться остатками былого великолепия уже скоро станет опасно. Изгнившие купола и изрядно прохудившийся свод могут рухнуть. По прогнозам альпинистов в таком виде здание простоит еще лет 10, но с надеждой на что-то добавляют, если не попытаться отремонтировать кровлю.Пока в кругу людей, которых сегодня объединил этот храм, договорились хотя бы о регулярных субботниках.