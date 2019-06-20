В Кирове прошли мероприятия к Международному дню борьбы с наркоманией

Сегодня во всем мире отмечают День борьбы с наркоманией. В этот день проходят профилактические акции, в центре внимания которых - молодежь. Как этот день провели кировчане и кто сегодня помогает полицейским бороться с незаконным оборотом наркотиков?В день борьбы с наркоманией ровно в полдень по всей стране стартовал забег за здоровый образ жизни. Кировчане присоединились к этой акции. У филармонии собралось много школьников и студентов - им еще раз напомнили как важно вести активную и здоровую жизнь и чего нужно опасаться. Профилактика наркомании среди подростков сегодня особенно актуальна - Закон все чаще и чаще нарушают именно молодые люди.Всего несколько секунд и надпись на стене исчезнет. Таким способом ребята из организации "Стопнаркотик" пытаются бороться с распространением запрещенных веществ. Интернет-ссылки с адресами продажи наркотических средств встречаются практически в каждом дворе. Поэтому раз в две недели молодые люди устраивают рейды и очищают город от нарко-рекламы. Подобные надписи рассчитаны на подростков. Часто они не только провоцируют их на покупку наркотиков, но и предлагают заработать легкие деньги.В Кировской области в последнее время распространяют синтетические наркотики - это дешевая химия, которая разрушает психику и наносит вред здоровью. Только за прошлый год кировскими полицейскими было изъято 30 килограммов запрещенных веществ. Распространение происходит через интернет, а рекламу нарко-сайтов молодежь видит чуть ли не на каждом городском здании.Стереть надписи можно самостоятельно, либо обратиться в свою управляющую компанию, так же можно написать в группу "Стопнаркотик" или позвонить по номеру телефона доверие УМВД.