Губернаторский бал собрал лучших выпускников со всей области

Доброго пути пожелали воспитанникам детских домов и школ-интернатов. Губернаторский бал по традиции собирает лучших выпускников со всей области.Во Дворце молодежи собрались не только отличники учебы, но и спортсмены, победители областных, Всероссийских конкурсов и соревнований, творческие и активные молодые люди. И им, действительно, есть, чем гордиться.Губернаторский бал "В добрый путь!" проводится уже в 13-ый раз. В этом году в списке приглашенных более 70 выпускников из 10 учреждений интернатного типа со всей области. Ребята мечтают найти любимую работу, стать счастливыми, успешными, обрести семью. Самое главное для них, чтобы и в дальнейшем рядом оказались люди, которые поддержат и поймут.