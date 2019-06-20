Губернаторский бал собрал лучших выпускников со всей области

Доброго пути пожелали воспитанникам детских домов и школ-интернатов. Губернаторский бал по традиции собирает лучших выпускников со всей области.
Во Дворце молодежи собрались не только отличники учебы, но и спортсмены, победители областных, Всероссийских конкурсов и соревнований, творческие и активные молодые люди. И им, действительно, есть, чем гордиться.
АЛЕНА КУПЦОВА, ВЫПУСКНИЦА СПИЦЫНСКОГО ДЕТСКОГО ДОМА:
«Я первые места на соревнованиях занимаю, в спартакиадах областных среди детских домов, в конкурсах чтецов, недавно выиграла конкурс со своим стихом, первое место заняла».
АНАСТАСИЯ ГОРБУШИНА, ВЫПУСКНИЦА СОСНОВСКОЙ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА:
«Я занимаюсь танцами, музыкой, в этом году участвовала в конкурсе "Звезды детства", была призером».
Губернаторский бал "В добрый путь!" проводится уже в 13-ый раз. В этом году в списке приглашенных более 70 выпускников из 10 учреждений интернатного типа со всей области. Ребята мечтают найти любимую работу, стать счастливыми, успешными, обрести семью. Самое главное для них, чтобы и в дальнейшем рядом оказались люди, которые поддержат и поймут.