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Губернаторский бал собрал лучших выпускников со всей области

Губернаторский бал собрал лучших выпускников со всей области

Сегодня, 17:37
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Валентина Палкина

Доброго пути пожелали воспитанникам детских домов и школ-интернатов. Губернаторский бал по традиции собирает лучших выпускников со всей области.

Во Дворце молодежи собрались не только отличники учебы, но и спортсмены, победители областных, Всероссийских конкурсов и соревнований, творческие и активные молодые люди. И им, действительно, есть, чем гордиться.

АЛЕНА КУПЦОВА, ВЫПУСКНИЦА СПИЦЫНСКОГО ДЕТСКОГО ДОМА:
«Я первые места на соревнованиях занимаю, в спартакиадах областных среди детских домов, в конкурсах чтецов, недавно выиграла конкурс со своим стихом, первое место заняла».

АНАСТАСИЯ ГОРБУШИНА, ВЫПУСКНИЦА СОСНОВСКОЙ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА:
«Я занимаюсь танцами, музыкой, в этом году участвовала в конкурсе "Звезды детства", была призером».

Губернаторский бал "В добрый путь!" проводится уже в 13-ый раз. В этом году в списке приглашенных более 70 выпускников из 10 учреждений интернатного типа со всей области. Ребята мечтают найти любимую работу, стать счастливыми, успешными, обрести семью. Самое главное для них, чтобы и в дальнейшем рядом оказались люди, которые поддержат и поймут.

Губернаторский бал собрал лучших выпускников со всей области

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