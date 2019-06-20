Более 10 тысяч кировчан пострадали от укусов клещей.

В Кировской области с начала сезона зарегистрировано 10194 случаев присасываний клещей.В числе пострадавших - 1554 детей.Показатели на 11,6% больше аналогичного периода прошлого года и на 9% ниже среднего многолетнего уровня. За неделю обратились за медицинской помощью 1299 человек.По данным Роспотребнадзора, зарегистрировано 14 случаев заболеваний клещевым энцефалитом и 64 случая заболеваний иксодовым клещевым боррелиозом. Количество заболевших не превышает среднемноголетних значений.Напомним, что бесплатно удаление клещей проводится в поликлиниках по месту жительства (в часы работы амбулаторно-поликлинических учреждений); в вечернее и ночное время суток, в выходные и праздничные дни в приемных отделениях городских больниц:- «Кировская городская больница №2» (Нововятский район г. Кирова, ул. Гагарина,2),- «Кировская городская клиническая больница №6 «Лепсе» (Октябрьский проспект,47),- «Северная клиническая больница скорой медицинской помощи» (ул. Свердлова,4),- «Кировская клиническая больница №7 им .В.И. Юрловой» (ул. Красина, 56),- в поликлинике «Центра травматологии, ортопедии и нейрохирургии»: круглосуточно (ул. Менделеева, 17),- в приемных покоях всех центральных районных больниц.При отсутствии возможности обратиться в медицинскую организации, необходимо оперативно самостоятельно удалить клеща: подвести толстую нитку под брюшко и раскачивающимися движениями осторожно вытащить, затем обработать место присасывания йодом.